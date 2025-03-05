A-TOP園區總投資上看500億　外商進駐建全台最大算力中心

▲睿亞投資公司董事長賴義霖。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

台灣單一規模最大IDC中心園區A-Top新嶺雲端數據園區，總投資金額逾新台幣500億元，已成國際大型IDC來台首選。國際資料中心業者新加坡最大的跨國企業吉寶集團（Keppel）、美商超大規模資料中心供應商進駐園區，預計園區各區加總的建置容量將超過100MW資料中心，生成式AI蓬勃發展引爆全球算力競爭，A-Top新嶺雲端數據園區吸引跨國資料中心進駐，將是全台最大的AI算力中心。

A-Top新嶺雲端數據園區由AAM睿亞投資集團打造，園區位於桃園，占地約7公頃，並擁有充沛的電力與電信等基礎設施資源，園區的資料中心可提供應至少8kw/rack（含）以上的電力，並配合客戶需求提供更高規格的設施，總櫃數超過12,000個，具備支援大規模數據處理與存儲的能力，為北台灣的雲端園區樹立了重要標竿。

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園區採分區招商，自2021年起美商超大規模資料中心供應商正式進駐A-Top新嶺雲端數據園區，媒體報導揭露建置了一座總樓地板面積約2萬平方公尺，可負載容量16MW的資料中心，成為該美商在台的首座資料中心，並於2024年第四季正式啟用營運，提供其服務的國際企業客戶最新的雲端科技及服務。

因應雲端、大數據、超寬頻、物聯網暨數位網路時代快速發展，A-Top新嶺雲端數據園區的基礎建設也持續升級，2023年投資100MW共用變電站、規劃Hyper-Scaler Tier III等級數據中心，進一步拓展園區規模。2024年8月與新加坡吉寶、新加坡基礎建設開發平台（DDSP）簽約，吉寶與DDSP合資公司進駐A-Top新嶺雲端數據園區，預計建置數棟建築物總樓地板面積超過2萬平方公尺，負載容量預計以園區可供應電力100MW的最大範圍內供客戶得以依照最大需求進行規劃Uptime Institute Tier III等級資料中心，這也是吉寶集團在台建置的第一個資料中心，將提供全球領先的雲端服務供應商長期服務。

A-Top新嶺雲端數據園區自購地迄今投入金額已逾新台幣200億元，隨著吉寶集團進駐園區，預計至今年底累積投入金額將增加至300億元。A-Top新嶺雲端數據園區的基礎建設是台灣唯一達到國際客戶對於超大規模資料中心（Hyperscale Data Center）開發及使用需求、可立即啟動的園區，目前已有2家國際級第三方資料中心運營商進駐，以容量來看，是台灣最大的算力中心，是國際大型CSP建置區域級資料中心的絕佳地點。

AAM睿亞投資集團表示，由於園區相關基礎建設已全面完備，廠商進駐後可立即啟動，各區均已有洽談對象，招商進度相當順利。因應通訊技術提升，園區還將投入交換機房設置、規劃海纜及衛星等傳輸方式，成為同時擁有海（海纜）／陸（陸纜）／空（衛星）之全方位發展園區，至2030年總投資金額預計達500億元，預期產值將達新台幣千億元以上。這不僅顯示出AAM睿亞對園區未來發展潛力的高度信心，也為台灣在全球雲端及數據中心市場中增添了更多競爭力，預示著A-Top新嶺雲端數據園區將成為區域數位經濟發展的重要引擎。

除了A-Top新嶺雲端數據園區持續開發之外，AAM睿亞投資集團在工業地產領域也積極佈局不斷擴大投資，在新北市投資超過4萬多平方公尺的工業廠辦園區，開發總規模達新台幣22億元，預計銷售金額可達50億元。此外，集團於亞洲市場的佈局也正快速展開，與越南最大型工業地產商展開深度策略合作，共同投入越南物流園區項目，該園區總計占地50公頃，建築面積近10萬平方公尺，另計畫中的馬來西亞吉隆坡商業項目，預計將於今年底前盛大開幕。

在綠能領域，AAM睿亞投資集團已建置超過30MW的光電案場，開發中的光電案場總容量已突破20MW。為了應對園區未來對綠電的需求，集團已與國內大型電廠業者達成綠電供應合作協議，爭取在兩年內提供100MW的綠電，進一步加強集團在可再生能源領域的佈局。