星展銀行前進校園　招募逾200職缺

▲星展銀行。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

星展銀行（台灣）躍升為全台最大外商銀行後，持續優化人才招募布局，2025年3月8日將參與校園博覽會徵才活動，將開放暑期實習計畫、新鮮人職缺及一般職缺，預計招募逾200名金融專業人才，持續強化團隊陣容，並培育未來金融菁英。

「星展暑期實習計畫」（DBS TW Internship）今年推出兩大類實習機會，第一，專案式實習計畫（Structured Internship）為大學倒數第二年及最後一年學生設計的八週培訓，實習生將參與專案規劃與執行，學習數據分析、策略思維及跨部門協作，累積實戰經驗。實習結束前經主管評核，通過者有機會可於隔年七月獲得「星展儲備幹部」或正職職位；第二，一般暑期實習計畫（General Internship）則開放給所有年級的大學生，提供深入了解金融業的機會。實習生將參與部門日常業務，強化專業知識，並接觸金融產業的多元樣貌。表現優異者，未來有機會加入星展並成為正式職員，為金融職涯奠定基礎。

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星展銀行（台灣）人力資源處負責人朱麗文表示，「專案式實習計畫（Structured Internship）」可以視為「星展儲備幹部」的前哨站，透過實際參與專案工作，讓學員扎實培養金融專業，同時鍛鍊簡報提案、專案執行及溝通協調等軟實力，成為兼具專業與實戰能力的金融新秀；實習期間，學員將獲得導師指導，並有機會向高階管理層學習寶貴經驗、建立人脈，進一步實踐星展員工價值主張「Be the Best，Be the Change，Be the Difference」，發掘個人潛力，邁向儲備幹部之路。

星展銀行致力於提供具競爭力的薪酬與獎勵機制，推動共榮共進的企業文化。「iShare 員工股份購買計畫」讓員工透過薪資提撥購買集團股票，持有滿三年可獲公司25%額外配股。此外，「iFlex 彈性福利金計畫」每年提供42,600元，讓員工可靈活運用於多元需求，提升整體福祉。

