星展銀行前進校園　招募逾200職缺

▲星展銀行。(圖/資料照)

記者巫彩蓮/台北報導

星展銀行(台灣)躍升為全台最大外商銀行後,持續優化人才招募布局,2025年3月8日將參與校園博覽會徵才活動,將開放暑期實習計畫、新鮮人職缺及一般職缺,預計招募逾200名金融專業人才,持續強化團隊陣容,並培育未來金融菁英。

「星展暑期實習計畫」(DBS TW Internship)今年推出兩大類實習機會,第一,專案式實習計畫(Structured Internship)為大學倒數第二年及最後一年學生設計的八週培訓,實習生將參與專案規劃與執行,學習數據分析、策略思維及跨部門協作,累積實戰經驗。實習結束前經主管評核,通過者有機會可於隔年七月獲得「星展儲備幹部」或正職職位;第二,一般暑期實習計畫(General Internship)則開放給所有年級的大學生,提供深入了解金融業的機會。實習生將參與部門日常業務,強化專業知識,並接觸金融產業的多元樣貌。表現優異者,未來有機會加入星展並成為正式職員,為金融職涯奠定基礎。

星展銀行(台灣)人力資源處負責人朱麗文表示,「專案式實習計畫(Structured Internship)」可以視為「星展儲備幹部」的前哨站,透過實際參與專案工作,讓學員扎實培養金融專業,同時鍛鍊簡報提案、專案執行及溝通協調等軟實力,成為兼具專業與實戰能力的金融新秀;實習期間,學員將獲得導師指導,並有機會向高階管理層學習寶貴經驗、建立人脈,進一步實踐星展員工價值主張「Be the Best,Be the Change,Be the Difference」,發掘個人潛力,邁向儲備幹部之路。

星展銀行致力於提供具競爭力的薪酬與獎勵機制,推動共榮共進的企業文化。「iShare 員工股份購買計畫」讓員工透過薪資提撥購買集團股票,持有滿三年可獲公司25%額外配股。此外,「iFlex 彈性福利金計畫」每年提供42,600元,讓員工可靈活運用於多元需求,提升整體福祉。