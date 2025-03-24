台積電崛起4關鍵！　日經商業出特輯向台灣學習

▲ 台積電熊本廠外觀。（圖／記者高兆麟攝）

文／中央社日本東京報導

日本「日經商業」雜誌將推出特輯，報導台積電能夠在不到40年內崛起，成為美國大企業依賴的「最強台積電」，孕育出台積電的台灣具有4大致勝關鍵。

「日經商業」（Nikkei Business）24日將推出特輯「向世界最強的數位國家台灣學習：台積電與鴻海的逆境突破力」共分四大部分，分別從台積電的崛起、鴻海的靈活布局、台灣新創企業的國際拓展，以及政治環境下的韌性與創新等面向進行剖析。

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文章指出，成立於1987年的台積電是專注於半導體晶圓代工的企業，2024年12月期的銷售額預估達到2兆8943億台幣，在全球市場率中占據65%，遠遠甩開第2名的韓國三星電子（9%）。

在短短不到40年期間裡，台積電究竟如何崛起，創辦人張忠謀的個人魅力自然不在話下，但實際上，台積電最初起源是台灣政府主導的產業培育項目，能夠孕育出蘋果、輝達等美國大企業都依賴的「最強台積電」，台灣具有4大致勝關鍵。

第1個關鍵是「與美國的深厚關係」。從台積電在2024年10月至12月期的各地銷售額來看，北美市場占比高達75%，對於晶圓代工產業來說，能否從上游負責設計開發的美國企業手中獲得大筆訂單，是成敗關鍵。

神奈川大學教授川上桃子表示，「智慧型手機、人工智慧（AI）等數位市場的核心誕生地在美國。台灣企業熟悉美國企業的商業習慣和思維模式，這是台灣的一大強項」。

報導稱，戒嚴時期，許多台灣人為了追求民主、富裕生活和完善教育，選擇移民美國。90年代後，愈來愈多取得博士學位的移民回到台灣，進一步加深台美的人才聯繫，像是曾就讀於美國麻省理工學院（MIT）的張忠謀，以及曾經在德州儀器和英特爾等美國半導體工作過的劉德音和魏哲家。

川上桃子指出，日本國內市場相對較大，因此大多數日本企業只要專注於國內業務、用日語營運，就能維持生存。相較下，台積電的成功源於沒辦法依賴本土市場，必須精準判斷最適合自身成長的國際市場與定位。