房屋稅2.0來了！今自用住宅戶籍登記最終日　壓線上車省稅4倍

▲購屋示意照。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳瑩欣／台北報導

房屋稅2.0新制將在5月1日首次開徵，財政部指出，114年2月28日持有現值在10萬元以下的住家用房屋全國合計如已超過3戶，在今（24）日前完成戶籍登記，即可維持自用住宅稅率1.2%，若超過期限，稅率將增至2.4%至4.8%，今日壓線完成遷戶籍等必要手續，可省最高4倍稅金。

財政部指出，自用住宅「戶籍遷入」狀態是認定自用住宅的第1步，今年5月1日房屋稅2.0開徵，自用住宅戶籍登記截止日就是3月24日，只要房屋所有人本人、配偶或直系親屬（含姻親），只要以上其中一人在今天以前完成戶籍登記，5月1日即可維持自住用稅率1.2%。若未遷入戶籍，將改按「非自住住家稅率」2.6%~4.8%計稅。

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舉例來說，甲持有A、B、C、D計4戶房屋現值在10萬元以下的住家用房屋，114年2月28日房屋稅額分別為2,400元、2000元、1500元及1000元，如甲遲於114年3月25日才向房屋所在地稽徵機關申報擇定A、B、D免徵房屋稅，因甲未於114年3月24日（114年3月22日適逢假日，展延至次一工作日）以前申報擇定，稽徵機關將依114年2月28日稅額前3高（A、B、C）免徵房屋稅；115年期則依甲君自行擇定的A、B、D免徵房屋稅。

至於出租供住家使用房屋，請務必提出申請:對於出租供住家使用房屋，如果屋主申報租賃所得達當地租金標準，請屋主檢附租賃契約，在3月24日前向嘉義縣財政稅務局提出「使用情形變更」申請，同時於5月申報綜合所得稅，經地方稅務機關申請審核通過，即可適用較低稅率（1.5%~2.4%）。