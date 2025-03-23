婦女再就業最高領3萬元　勞動部擬7月調整獎勵方案

▲勞動部。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

勞動部為協助因照顧家庭離開職場的婦女返回職場，推動「婦女再就業計畫」，每人最高可領3萬元就業獎勵金，去年已協助逾3.8萬名婦女就業，預計今年至2028年增加14萬名婦女重返職場；勞動部也說，預計7月提出新方案，調整獎勵金額。

勞動部表示，女性常因結婚、生育、料理家務等因素退出勞動市場，為協助婦女及早返回職場，勞動部推動「婦女再就業計畫」，對於因家庭因素退出勞動市場180天以上的女性勞工，由公立就業服務機構提供一案到底、專人就業服務，提供就業諮詢、安排參與就業促進課程等各項措施。

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其中，「自主訓練獎勵」鼓勵女性自主精進專業技能，在完成訓練並就業後，最高可領取3萬元獎勵金；若透過公立就業服務機構推介，並穩定就業滿90日後，可領取「再就業獎勵」最高3萬元。

另雇主向公立就業服務機構辦理求才登記提供工時調整職缺，並僱用推介婦女滿1個月，每個職缺每月核發工時調整津貼3000元，最長可請領12個月、最高3.6萬元。

勞動部指出，今年上半年的自主訓練獎勵目前正在受理申請，申請期間自6／3截止，有意準備返回職場的婦女朋友們，可向勞動力發展署各分署提出申請，而再就業獎勵及雇主工時調整獎勵，由各公立就業服務機構持續辦理；另也將持續檢討相關政策及獎勵方案，預計7月提出新的調整內容。