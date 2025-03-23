SOGO忠孝館前2月營收年增2.2％　日本展登場拚5500萬業績

▲忠孝SOGO日本展。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

遠百（2903）轉投資遠東SOGO忠孝館今年前2月業績成長2.2％，日前舉辦全台最大日本展，集結近百家品牌，其中16家初登場與17家實演，展期業績力拚達5500萬元，年增約10％；另針對南港Lalaport開幕，忠孝SOGO認為影響不大，雙方客群不同，更多購物中心出現對消費者是好事。

遠東SOGO忠孝館店長蕭淑英表示，今年前2月忠孝館業績約年增2.2％，目前館內B1正在進行改裝，預計將引進D+AF、ROBINMAY及潮玩品牌，持續吸引年輕族群，預計母親節檔期前改裝完畢。

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針對南港Lalaport開幕，蕭淑英指出，更多購物中心開出來是好事，以地理位置來看，雖然都在板南線上，但Lalaport離信義區更近，應該信義區百貨的影響較大，且Lalaport的客群跟SOGO也不太一樣，忠孝SOGO就是做好自己目標來迎戰，努力鞏固自己的顧客。

此外，每年3月的最後一個星期六被訂為「世界關燈日」，遠東SOGO響應淨零綠生活，連續2年舉辦大規模節電倡議，今年更響應「遠見共好圈」，全台7店首度一同加入世界自然基金會發起的「Earth Hour 地球一小時」公益行動，22日晚間八點半與192國、近2萬個世界地標一起關燈，關閉外牆燈光及不必要的照明；中壢SOGO更邀請威尼斯影城及周邊六和商圈店家一起響應，同步為愛地球盡一份心力。

遠百2024全年合併營收為350.06億元，年減4.6％；稅後淨利為23.25億元，年減15.5％；EPS為1.65元。今年前2月合併營收為54.9億元，年減4.22％。