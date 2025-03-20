一早發錢了！「3項津貼」今入帳　月底前還有13項待發放

▲勞動部勞保局今發放國民年金保險生育給付、農民月退休儲金、老農津貼等共3筆津貼。（圖／CTWANT資料照）

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政府發紅包了！勞動部勞工保險局今（20日）發放「國民年金保險生育給付」、「農民月退休儲金」、「老農津貼」等共3筆津貼，符合資格者記得刷存摺確認，後續還有13筆將到位，入帳時間帶你一次看。

國民年金保險生育給付今（20日）發放，根據勞保局規定，只要是在國民年金加保有效期間分娩或早產的女性被保險人，如未領取其他社會保險生育給付，就可以向勞保局請領「國民年金保險生育給付」，給付標準是按國民年金月投保金額（目前為19761元）一次發給2個月生育給付，換算下來每胎可領39522元。如果是生雙胞胎，就發給4個月；生三胞胎，就發給6個月，以此類推。

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為增進農民老年經濟生活保障，除原有的老農津貼外，農業部另建立「農民退休儲金制度」，由農民與政府共同提繳，並儲存在勞保局設立的農退儲金個人專戶內，所提繳本金及累積收益總金額可於農保被保險人年滿65歲時按月領回，農民若從2021年開辦時便選擇提繳比率10％，加計老農津貼，今（2025）年滿65歲退休時，可月領破萬元。

老農津貼申請資格為，在國內設有戶籍、年滿65歲的國民，且於最近3年內每年居住超過183天，申領時參加農保且年資合計15年以上者，可領取全額津貼8110元；103年7月17日（含當日）前已參加農保，且持續加保，於申領時加保年資合計6個月以上未滿15年者，可領取半額津貼4055元。

而根據勞保局行事曆顯示，除了今日發放的3項津貼，3月底前還有13筆款項待發放，以下為補助款項及入帳時間：

3月25日（2筆入帳）：國民年金保險老年基本保證年金、國民年金保險原住民給付。

3月27日（1筆入帳）：國民年金保險生育給付。

3月28日（4筆入帳）：勞保年金給付、災保年金給付、災保失能照護補助、勞退月退休金（首發案）。

3月31日（6筆入帳）：產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國保身心障礙年金給付併計勞保年資、國民年金保險老年年金給付、國民年金保險喪葬給付、國民年金保險遺屬年金、國民年金保險身心障礙（基本保證）年金。

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