繼承3億遺產「稅額高達1600萬」　他月薪39K慌了！律師曝4招

▲原PO繳不出千萬遺產稅急求助。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

有網友表示，家人去世後留下幾百萬元的現金、中部房子一棟和土地數筆，遺產稅高達1600多萬元，但他月薪只有39K，根本繳不出龐大的費用。對此，蘇家宏律師表示，這位網友繼承的遺產價值，可能高達3億6000萬元，並點出4種方法解套，可以跟國稅局申請實物抵繳，也可以分期繳納。

蘇家宏律師在臉書發文，有網友家人過世，留下價值高達3億元的遺產，且需繳納1600萬元的遺產稅，但網友月薪只有39K，還有一個2歲小孩要養，名下無房，崩潰直呼「根本繳不出來」。蘇家宏律師經過計算，網友實際繼承的遺產，市價可能高達3億6000萬元。

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針對遺產稅的繳納方式，蘇家宏提供2個方法，首先可以使用現金遺產繳納，或向國稅局申請實物抵繳，不過繼承人大多不願用土地來抵繳，因為繼承土地後，未來賣掉所能獲得的價格，將比抵繳的稅額還高。此外，若現金不足，也可申請延期2個月繳納，應納稅額在30萬元以上，則可以申請分18期繳納。

至於繳納遺產稅的錢從哪裡來？蘇家宏律師給出4個答案，第一個是從遺產中的現金來繳納，或是實物抵繳；第二種是拿繼承人的錢繳納；第三種是找尋不動產的買家，簽妥買賣契約書，約明買賣價款先用來繳清遺產稅，之後辦理過戶，也可向銀行借錢，湊足繳清遺產稅的款項。

最後一種則是，如果家人有事先以投保人壽保險的方式，指定網友為保險受益人，預先保留繳交遺產稅的金額，屆時，這位網友可以向保險公司請領保險金，以保險金繳交遺產稅。