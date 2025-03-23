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加油看仔細！汽油明起每公升降價0.3元　柴油調漲0.1元

▲中油，加油站。（圖／記者廖婕妤攝）

▲中油加油站。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

中油宣布自明（24）日凌晨零時起，汽油價格每公升調降0.3元、柴油價格調漲0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.9元、95無鉛汽油每公升30.4元、98無鉛汽油每公升32.4元、超級柴油每公升28.0元。本週因平穩雙機制啟動，汽、柴油各吸收0.9元及0.5元。

中油表示，本週受中東地緣政治局勢再趨緊繃影響，導致國際油價上漲。浮動油價調整原則調價指標7D3B週均價上漲1.27美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.072元，漲幅為1.60%。

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按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲0.6元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收0.7元及0.3元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.2元，平穩雙機制啟動，汽、柴油各共吸收0.9元及0.5元，國內汽油實際每公升價格調降0.3元、柴油實際調漲0.1元。

本週依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各應調整0.9元及0.5元均由台灣中油吸收，114年累計至2月底止，台灣中油共吸收約30.17億元。

調價後各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格以各營業點公告為準。

關鍵字： 中油油價調整汽油柴油

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