挪威主權基金投資台股　除台積電還看好科技、金融股

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）



文／玩股小博士

挪威主權基金一直都是全球最大的主權投資基金，也是各國投資經理人的重要參考指標之一，2024年全年獲利高達挪威克朗2.51兆元（相當於新台幣7.82兆元），全年報酬率高達13.1%！相比2023年剛創下挪威克朗2.2兆元新高（相當於新台幣6.85兆元），也再次刷新紀錄。

從1998年成立至今來觀察，除了少數重大空頭年之外，其餘報酬率都維持在正數，而且虧損之後，總是可以賺回更多，好比2008年金融海嘯出現最慘的虧損23.31%，但隔年2009年就報復性繳出25.62%，後面幾年也都維持得相當好，再到最近一次2022年虧損14.11%，接著2023年就繳出16.14%的佳績，2024年繳出13.1%也維持得相當不錯。

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從整體資產規模來看，其實是逐年成長，回頭看，挪威主權基金1998年規模1,720億挪威克朗，但2024年已經成長到2兆挪威克朗，確實是各國政府以及投資操盤者的典範。

既然挪威主權基金操盤厲害，加上規模也是全球最大，那麼資產配置就值得大家參考。根據最新公布數據顯示，挪威主權基金持有股票高達71.4%，債券部位為26.6%，不動產則是1.8%，另外有0.1%的能源產業，顯然整個基金也是重壓股市為第一優先，而且根本不是學術理論的六比四，股市部位可是高達七成以上！

更進一步來看各資產配置的績效，股市繳出18.2%的超強績效，另外債券僅有1.3%，另外不動產則是虧損0.6%，能源產業更是虧到9.8%，不過按照比重來看，虧損部位相對於整體基金而言，其實佔比都很少，根本無感，反倒是整體績效被債券給拖累，但股市績效太強，因此還是不影響整體基金的成長力道。

如果我們細看基金的股市配置主力部位，績效表現可以再細分為科技35.1%、金融27.8%、非必需消費品19.3%、能源產業3.8%，顯然投資科技股、金融股、非必需消費股成為挪威主權基金的重點。而且你有發現一件事情嗎？挪威主權基金根本不跟你買什麼ETF，因為這檔基金投資要經過複雜的組織決策，又必須避免一些無法滿足ESG或企業價值的股票，因此投資都必須「主動選擇」，錢就不能丟給投信亂操作，才能避免買進一些不符合基金理念的企業。

從個股角度來看，打開目前挪威主權基金的持股清單，先幫大家換算台幣市值，主力科技股包含蘋果新台幣1.6兆多元、微軟新台幣1.5兆多元、輝達新台幣1.5兆多元、Google新台幣1兆多元、臉書新台幣7,000多億元、博通新台幣接近新台幣6,000億元、台積電新台幣5,000多億元，非必需產品則有雅馬遜新台幣9,000多億元、特斯拉新台幣5,000多億元，金融股則有波克夏新台幣3,000多億元，另外投資生技股禮來持有接近新台幣3,000億元。從這些主力持股來看，你就知道為什麼挪威主權基金每年績效都這麼猛，因為他們做的不是選擇，而是全都配置等待輪漲，所以不管怎麼樣，只要股市夠強，基金規模就會持續成長並創高。

如果單就台積電來看，可以看到挪威主權基金持股確實賺到翻，幫大家換算成台幣，2002年持有新台幣22億元左右，但2020年開始爆發到2,500多億，2024年更是來到史上最高的新台幣5,000多億元，直接超越台灣國安基金All in救市的規模。你有發現一件事嗎？挪威主權基金根本就不太清倉強勢股，強者恆強續抱，績效就會越來越漂亮了。

剛剛看到的是全球持股，如果限縮到台股配置來看，除了持股最大的台積電之外，主要就是買進不少權值股，科技電子包含台積電、聯發科、鴻海、廣達、世芯-KY、華碩，金融股包含富邦金、中信金、國泰金，而工業股則是台達電，另外投資電信股的智邦，如果以本質上來看，其實台達電、智邦也都屬於科技相關族群，所以認真來說，挪威主權基金的選股策略套用在台股，一樣沒有改變太大，仍是投資科技、金融為主的股票，但基金也不是無腦買權值股，好比一些傳產包含水泥、鋼鐵、塑化族群就沒出現。

最後整理一下，其實2024年筆者就有專門整理過挪威主權基金在2023年的操盤績效，對照現在的配置來看，挪威主權基金的股債配置依舊是七三，投資部位同樣是重壓在科技股、金融股，而且依舊不買任何的ETF，隨著每年持續繳出亮眼績效，也很少賣出重壓獲利的部位，如果你投資也出現卡關，不妨參考挪威主權基金的做法。

本文由《玩股網》授權提供，內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。