0050分割！近百萬股民有同意權　19家券商4／2受理電子投票

▲台股示意照，非指當日行情。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

市值型台股ETF「老大哥」元大台灣50（0050）股票拆分程序推進，依集保最新統計，近百萬受益人拿到「是否同意拆分」的投票資格，除了集保電子投票方式以外，包括元大證券等19家券商APP也都支援電子投票，最快4月2日上午7點開放電子投票。

元大投信公告，0050分割受益人會議最後買進日落在3月21日，參與0050分割議案投票的最低門檻為1股，透過信用交易(融資)、借券及不限用途借貸方式持有0050的投資人，也能參與投票。若出借0050，表決權是歸屬於借券投資人，故出借的投資人無法參與表決。另外，投資0050連結基金的投資人係持有基金受益憑證，而非0050，故不會收到開會通知書，亦不具表決權。

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集保則指出，至3月22日為止，0050的受益人數為99萬7772人，若與0050今年2月中旬公告拆分前受益人數84萬9103人相比，短短1個月就增加9萬8669人，相當踴躍。

另外，元大投信將在4月1日開始寄發0050開會通知，4月2日上午7點開放電子投票，4月21日為投票截止日，其中書面投票截止時間落在當天下午4點半，電子投票截止時間則在當天晚間11點59分。

至於電子投票的管道，除了集保既有管道以外，另有19家券商提供支援，包括元大證券（含投資先生、元大行動精靈）、富邦證券、凱基證券、永豐金證券（永豐大戶投）、群益證券、元富證券、華南永昌證券、國泰證券、兆豐證券、玉山證券、新光證券、台新證券、統一證券、台銀證券、第一金證券、國票證券、合庫證券、中國信託證券與康和證券。

0050在21日以每股182.95元作收，下跌1.5元或0.81%，引發外界對於0050究竟是「1拆4」或「1拆5」做出討論，不過元大投信指出，不論是何種分割方式，總資產價值皆不會改變。

元大投信指出，將在4月25日公告受益人會議結果，至於公告分割比率與日程則落在5月14日，預計6月10日為拆分前最後交易日，最終分割價格及單位數則要在6月17日才會揭曉。