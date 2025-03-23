美對陸鋼鋁祭70%高關稅　中鋼董座：2業者喜迎轉單

▲台灣上下游鋼廠看好鋼市發展，對近期接單展望樂觀。（圖／摘自中鋼官網）

圖文／CTWANT

美國3月中對進口鋼鋁課徵25%關稅，國際鋼價已飆漲至每公噸1050美元，中國更被課高達70%關稅使其外銷受損；台灣上下游鋼廠看好鋼市發展，對近期接單展望樂觀。

中鋼董事長、鋼鐵公會理事長黃建智表示，第2季鋼市平穩正向，第3季仍需再觀察，因川普政策發酵還需時間。歐美鋼價漲勢明確，台灣與其他國家課徵關稅稅率相同下，有利提高台灣下游業者銷美競爭力，並調漲售價。

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美國本土鋼價行情飆漲，自今年2月中旬以來走揚近3成，鋼廠熱軋鋼出廠價已突破每公噸1000美元，達1048至1050美元，超越2018年川普實施關稅、當時美國熱軋鋼行情從每公噸651美元漲至1006美元價位。

此外，他認為美國課徵鋼鋁關稅有3大負面因素。一是終端需求復甦仍緩慢；其次，銷美鋼鐵都有貿易壁壘，各國將銷往歐洲或亞洲，競爭會更為激烈；最後川普關稅政策若有負面影響發酵，將影響經濟成長與消費信心，不利用鋼需求。

而美國為防堵中國低價鋼鐵銷美，已對中國課關稅高達70%，「美國對大陸現在還有反傾銷稅、反規避稅，若嚴格加起來，稅率高達250%。」黃建智表示，對比台灣僅有關稅25%，關稅差異達45%，有望為台灣螺絲螺帽、扣件業等下游業者帶來轉單商機。

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