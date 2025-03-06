先探／台積電遇亂流　持股應變3關鍵

台積電加大投資美國力道，是好是壞見仁見智，但是對投資人而言，手中的相關持股卻已經過大震盪的洗禮，這個時候股票該抱？該換？不妨就從產業鏈調整、股價性價比、先進製程客戶動態三大方向去判斷。

文／吳旻蓁

近來市場消息紛雜，包括美國總統川普對加拿大、墨西哥課徵的二五％關稅，確定三月四日生效，同時，要再加徵中國十％關稅，使總關稅稅率達到二○％；此外，川普亦指出將對歐盟進口商品課徵二五％關稅，使市場恐慌情緒再度升溫。而在經濟方面，標普公布的美國二月服務業ＰＭＩ初值降至四九．七，為二三年一月以來首見萎縮；另，法人指出，關稅政策搖擺導致企業和消費者不確定性增加，進而使消費者信心大幅回落，二月美國消費者信心指數下跌七點至九八．三，創二四年六月以來最低，且一月個人支出表現疲軟，Atlanta Fed GDPNow預估第一季ＧＤＰ將出現負成長，引發市場對經濟擔憂。

不確定因素多 全球股市動盪

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再者，輝達（Nvidia）最新財報公布並未激起市場樂觀情緒，其營收雖成長七八％，但是創兩年來最低增速，且市場擔心輝達未來的成長將減速，也因此股價持續下探。整體來看，市場對「川普二．○」關稅政策感到不安，加上近期多項經濟數據不佳，都導致股市回檔、公債殖利率下滑，投資人更將持續保持謹慎。

各種國際不確定因素交錯，台股亦跟隨國際股市回調，尤其台積電在關稅的不確定性外，還可能面臨被迫擴大美國投資、加速在美國量產先進製程或接手英特爾（Intel）等變數，受外資連日賣超，台積電股價面臨千元保衛戰壓力，也因此壓抑台股整體盤勢信心。

而台積電董事長魏哲家四日凌晨攜手川普、美國商務部長盧特尼克宣布，將於美國再投資千億美元，折合約三．三兆新台幣。宣布計畫增加一○○○億美元投資美國先進半導體製造，其中包括新建三座晶圓廠、兩座先進封裝設施及一間研發中心，這是美國史上規模最大的單項外國直接投資案。若加上原本在亞利桑那州鳳凰城的六五○億美元投資，總金額達到一六五○億美元。台積電指出，相關投資致力支持客戶，包括蘋果（Apple）、輝達（Nvidia）、超微（AMD）、博通（Broadcom）和高通（Qualcomm）等美國人工智慧（ＡＩ）和科技創新公司。

對此，川普就表示，台積電在美國生產就能避免關稅，不少專家也認為此舉比接手或技術入股英特爾的晶圓廠還好，且可進一步強化全球競爭力，分散地緣政治的風險；知名半導體分析師陸行之就表示，台積電擴大美國投資就像拿到「四年的免死金牌」。另外，法人認為，如果美國對台積電的管控到此，台積電擴大對美國投資，或許是最好的選擇；而對於市場多數人關注的重點，台積電打算把研發中心、先進製程廠等資源投入到美國單一市場，是否等同於變成「美積電」？這實際上也需時間才能看出影響程度，不過目前來看，專家認為，如果台積電在美國能維持獨立經營，疑慮將較小，且長期而言，先進製程的競爭力仍優於對手。

然而，對台積電不利的部分卻也顯而易見，像是成本勢必將顯著上升，畢竟美國設廠的成本遠高於台灣，法人指出，主要包括美國工程師薪資比台灣高三到五倍，台積電亞利桑那廠晶圓二一廠成本比台灣高四到五倍，因此恐多少影響台積電獲利與毛利表現。此外，也因為川普反覆無常，美國的政策可能變動，若政治環境改變，仍可能持續影響台積電，短線上台積電股價或將不易上漲。因此在川普二．○之下，機構法人普遍認為今年資本市場操作難度較大，一有風吹草動就容易面臨劇烈上下波動，在此情境下，今年的投資邏輯勢必跟過去兩年的大漲小回格局不同。首先，「基本面為王」應將是今年的持股核心邏輯。

持股仍以基本面為王

以台積電來說，目前，其在技術上持續領先，翻開財報可見，台積電絕大多數的營收貢獻都來自於先進製程，這也解釋了台積電在全球晶圓代工市場能獨占鰲頭的原因。進一步來看，目前台積電七奈米、五奈米及三奈米製程已達七成左右，也就是說，其中三奈米在去年占比已達十八％，較二三年的六％明顯成長。根據台積電的規劃，二奈米將於今年下半年量產，可望進一步鞏固技術領先地位；而市場傳出二奈米今年底前相關月產能有機會達到五萬片，甚至上看八萬片。（全文未完）

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