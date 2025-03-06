小錢也能變大財！專家：每天把「浪費的錢」換成零股投資

記者黃稜涵／綜合報導

許多人想要投資理財卻不知道該怎麼開始，其實從日常就可以做起，在《五分鐘練習致富》一書中指出，我們經常哀嘆自己沒有多餘的錢用來投資，但只要把生活中一些可有可無的支出節省下來，把它們轉變成「零股基金」，每天都能為自己「存零股」，5 股、10股慢慢累積，就能聚沙成塔、積少成多，沒有負擔地增加資產！

▲專家建議，將節流金額換算成零股，就沒有負擔地增加資產。（圖／視覺中國CFP）



書中提到一些常見的浪費情況，例如在餐廳點了過多的食物，造成腸胃不適或體重增加，甚至需要花費更多金錢來購買減肥產品。建議大家改變點餐習慣，只點吃得完的分量，這樣不僅能省下一些費用，還能避免食物浪費。

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將這些省下來的錢轉變為投資，例如購買股價10元或20元的ETF。「一盤120元的小菜可以用來購買股價10元的ETF共12股，或購買股價20元的ETF共6股」，這種「改花」的概念，幫助人們在花錢之前先考慮金錢的價值與效用，評估消費決定，將金錢花在更值得的地方。

生活中還有許多機會成本的例子，例如一顆100元的扭蛋，打開後可能就失去驚喜，被丟在一旁，這100元可以用來購買股價10元的ETF共10股，或購買股價20元的ETF共5股。同樣地，一件價格1,000元的衣服，如果已經擁有類似款式，也可以用來購買股價10元的ETF共100股，或購買股價20元的ETF共50股。

其實，一張ETF或一張股票，是由1,000 股零股所組合而成。可以把它想像成是一張1,000 片的拼圖，只要一片一片拼，就能拼出一張完整的拼圖。以這樣的觀點來累積ETF的零股數量，每一筆小錢都很重要。

只要改變消費習慣，將節省下來的錢轉變為投資，便能慢慢累積資產，可以在家裡準備一個撲滿或存錢盒，每天把用機會成本省下來的錢投到撲滿裡，每隔一段時間再把錢存到銀行帳戶中，這樣便能啟動「機會成本投資法」，逐步增加財富。

▼《5分鐘致富練習》。（圖／采實文化提供）

