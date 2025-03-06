IFRS 17上路　金管會擬修法保險業營收公告延至每月15日申報

▲金管會。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

因應IFRS 17公報接軌，金管會研擬修正「公開發行公司財務報告及營運情形公告申報特殊適用範圍辦法」第3條，明定保險業及具保險業子公司之公開發行公司2026年起，倘因作業時間確有不及，每月10日以前公告並申報上月份合併營業收入額，得延長至每月15日以前公告申報。

金管會保險局副局長蔡火炎指出，營收公布作業來不來得及，係由保險公司自行判斷，修法後預估12家金控因具有保險業子公司受到影響；此外，壽險公司將有4家、2家產險將受到影響。

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金管會指出，考量我國保險業者自2026年起，適用IFRS 17號公報「保險合約」後計算保險收入之流程較現行繁複，而有作業時間不足之虞，為兼顧營業收入公告之正確性及投資人取得資訊之有效性，研擬修正「公開發行公司財務報告及營運情形公告申報特殊適用範圍辦法」第3條規定。

明定保險業及具保險業子公司之公開發行公司自2026年起，倘因作業時間確有不及，致無法於每月10日以前公告並申報上月份合併營收，得延長至每月15日以前公告申報，上述所稱保險業係指壽險業、產險業及再保險業，不包括保險經紀人、代理人。

金管會表示，此次修正草案除將刊登於行政院公報外，亦將於金管會網站刊登該草案之修正總說明及條文對照表，草案預告公告刊登公報之隔日起60日內，至金管會「主管法規查詢系統」網站之「草案預告」網頁內陳述意見或洽詢金管會證券期貨局。

