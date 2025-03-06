顏益財看川普關稅政策會是悲喜夾雜　攬貨業獲利空間變大

▲台驊總經理顏益財看好今年攬貨業獲利空間。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

台驊控股(2636)創辦人暨總經理顏益財指出，因為川普的關稅政策，估計今年市場運價起伏會很大，公司營收雖然可能減少，但因與船公司談判空間變大，獲利空間也會變大，獲利有可能加高，公司持續加強多元化，強化北美以外航線業務。

顏益財分析，川普關稅政策對市場影響很大，估計都是用來當政治工具，像取消包裹關稅豁免，美國雖然說系統問題會很快解決，但以每日幾百萬項電商貨來看，系統問題不易處理，且美國80%民眾採購以低廉的電商貨為主，取消關稅豁免估計會讓川普支持率大跌，還會引發通膨問題，不太可能執行，很可能最後不了了之。

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目前市場發展是暗潮洶湧、驚滔駭浪，睡一覺醒來世界又變了，市場會亂多久不知道，過去兩年船公司在運價方面沒給攬貨業多少協商空間，今年估計協商空間會變大，美國線5月長約運價還是會漲，但會透過附加費調節運價，對攬貨業來說協商空間變大，因此可以看到近期攬貨業股價都有上升。

台驊董事會通過決定併購韓國貨運承攬公司Skymaster Express Inc股份案，韓華海洋(原大宇造船廠)是這家公司客戶，有利台驊業績增長。

顏益財認為，俄烏最晚在第三季停戰，有利歐洲經濟、油價下跌與中歐鐵路運作，中東情勢太複雜，以哈問題難解決。