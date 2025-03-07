畢業生夢幻企業！台積電12連霸、長榮集團連4年奪冠

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者廖婕妤／台北報導

校園徵才旺季來臨，許多企業都會及早卡位搶人才，對於新鮮人而言，心中都會有自己的夢幻企業名單，根據求職網站調查，台積電（2330）連續12年蟬聯高科技產業夢幻企業第一名，長榮（2603）集團則連4年奪傳產之冠，國泰金（2882）則重返金融業榜首。

yes123求職網調查，對今年畢業生而言，傳統產業的夢幻企業排行，在可複選狀況下，最想進入的前10名為長榮集團、誠品（2926）、台灣高鐵（2633）、中華航空（2610）、統一集團（1216）、遠東集團、王品集團（2727）、台塑（1301）集團、星宇航空（2646）、中鋼（2002）。

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高科技產業來說，在可複選狀況下，前10名分別為台積電、中華電信（2412）、鴻海（2317））、聯發科（2454）、華碩（2357）、大立光（3008）、台達電（2308）、廣達（2382）、聯電（2303）、台灣大哥大（3045）。

至於金融產業方面，前10名依序是國泰金、富邦金（2881）、中信金（2891）、玉山金（2884）、台新金（2887）、臺灣金控、兆豐金（2886）、第一金（2892）、華南金（2880）、合庫金（5880）。

回顧過去的調查更發現，台積電已連續12年位居高科技產業冠軍，傳產部分，長榮集團連續4年為該組第一名；至於國泰金也自2023年後，在金融類組重返首位。