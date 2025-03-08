雲云科技董事長砍人　還能待嗎？網「預言公司下場」：快逃

▲雲云科技董事長曾志新。（圖／翻攝臉書）



記者施怡妏／綜合報導

「雲云科技公司」7日傳出51歲的梁姓技術長提離職，52歲負責人曾志新疑似因不滿，竟持30公分長的刀具猛砍梁男後，再持刀企圖自殘，雙雙送醫搶救，事件震驚社會。就有網友好奇，公司應該也運營不下去吧？好奇公司的員工現在在想什麼？貼文掀起討論。

有網友在PTT發文，「雲云科技的員工現在在想什麼？」公司發生這麼大的事情，員工應該瑟瑟發抖，「一個被抓、一個死亡的慘劇，而且被抓的是老闆，公司應該也運營不下去吧，有沒有雲云科技的員工現在在想什麼的八卦？」

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貼文曝光，網友預言公司下場，「有能力的先跑先贏阿，品牌形象大傷，後面要補人也會難補」、「要是我會想閃人，老闆太可怕了」、「這種新創最後只能被收購或倒掉，慘的還有會員」、「應該趕快跑吧？ 公司還有錢嗎？」「趁老闆被調查趕緊跑路啦」。

其他網友則表示，「以為自己在科技公司，結果發現在黑幫」、「這可以直接跟勞動部申請非自願離職了吧」、「當然是上班打混等資遣費啊，現在沒人管」、「家裡有一台，可以退貨嗎？」「頂多換老闆，公司還有其他董事啊」。

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▲曾志新送醫畫面曝光。（圖／民眾提供）



這起案件發生在昨日下午，梁男因過去曾發文吐露自己工作不愉快，6日時更發出長篇離職文，控訴自己遭到公開羞辱、霸凌。

此舉引發曾男不滿，7日便找了梁男談判，要求刪文，但未獲回應，雙方因此爆發激烈口角，沒想到曾男卻從後方拿出預藏的刀具，直接就往梁男後頸部猛砍，導致梁男倒地後當場失去生命跡象，送醫搶救仍宣告不治；而曾男也試圖自傷，但遭到奪刀壓制，目前還在醫院救治當中。

檢方今前往殯儀館相驗梁男遺體，其妻子與兩名女兒也悲痛到場，而稍早相驗結束，梁男傷勢主要在頸部多處刀傷，但確切刀數以及死因，將擇期解剖釐清。

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