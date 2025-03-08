ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

海運榮景吸引年輕人　航海人員測驗總報考人數及女性報考人雙創新高

▲葉協隆局長視察北部考場為應試考生加油。（圖／航港局提供）

▲葉協隆局長視察台北考場為應試考生加油。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

交通部航港局表示，114年第一次航海人員測驗於今（8）、明兩日在華夏科技大學（新北市）及正修科技大學（高雄市）兩試區同步舉行，計有905名考生報考，報考人數創新高；另本次報考的女性人數佔12.63%，其中一等船副的女性比例更達21.05%，雙雙創近5年來的新高，顯示近幾年海運市場榮景吸引年輕人從事海運業的意願，都成長近一成。目前我國籍在船船員，女姓船員占比僅約4%。

今日進行一等船副及二等管輪類別的測驗，第一節應考344人，到考人數313人，到考率90.99%。航港局指出，歷次航海人員測驗均吸引許多海事院校航輪科系同學報考，並順利通過測驗，要成為一名船員，這不僅是追逐夢想的起點，更是迎接挑戰、開啟新生活的必經歷程。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲航港局劉志鴻副局長(中)視察高雄考場。（圖／航港局提供）

▲航港局劉志鴻副局長(中)視察高雄考場。（圖／航港局提供）

港局期待有更多充滿熱情活力與信心的夥伴加入航海工作的行列。該局特別提醒，為確保測驗期間試場的秩序，考生避免攜帶手機進場。如必須攜帶，請將手機交由陪考人員保管，或確保手機完全關機並放置於試場前後指定位置。若測驗期間遇有感地震，考生應依監場人員指示進行掩蔽或疏散，以確保自身安全。此外，航港局再次提醒考生，不得隨身攜帶具通訊功能之穿戴式裝置或器具，避免造成違規扣分之情事。

本次測驗預計4月8日榜示，考畢試題及答案將於3月10日在交通部航港局航港單一窗口服務平臺MTNet航海人員測驗系統(網址為https://el.mtnet.gov.tw/EL03/EL030201)公布。如有試題疑義，可於本次測驗結束之次日起3日內(即3月12日前)，登入「航海人員測驗系統」內之「線上申請作業」點選「試題疑義申請」，試題疑義結果亦將公布於MTNet航海人員測驗系統供考生參考，航港局也預祝所有參測考生考試順利，金榜題名。

關鍵字： 海運榮景吸引年輕人航海人員測驗

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

薔薔遭控性騷..開撕：什麼心態！　反咬NanaQ「闖更衣室看我裸體」

推薦閱讀

台積電擴大徵才在台招募8000人　碩士新鮮人年均薪酬上看220萬

台積電擴大徵才在台招募8000人　碩士新鮮人年均薪酬上看220萬

台積電（2330）2025年校園徵才活動本周正式啟動，今（8）日宣布，為持續支援業務成長與技術開發需求，今年預計將在台灣招募包含工程師與技術員等約8000名新進人員。

2025-03-08 12:02
特斯拉最長連跌紀錄！股價近腰斬　馬斯克重創投資者信心

特斯拉最長連跌紀錄！股價近腰斬　馬斯克重創投資者信心

電動車龍頭特斯拉的股價正經歷前所未有的低迷期。截至美股周五（7日）以262.67美元收盤，過去一周股價下跌逾10%，已連續7周下跌，創下公司成立以來最長的連跌紀錄。

2025-03-08 11:51
一表看懂12家金控前2月獲利　中信金突破百億暫居第一

一表看懂12家金控前2月獲利　中信金突破百億暫居第一

14家金控除了富邦金（2881）、國泰金（2882）兩檔尚未未公布2月獲利，其他12家均已公布，中信金（2891）累計前2月合併稅後盈餘117.38億元，每股稅後盈餘（EPS）為0.6元暫居金控獲利之首，也是唯一一家前2月獲利超過百億元，新光金（2888）旗下新壽採用外匯價格變動準備金新制，匯兌利益均全數提存外匯價格變動準備金，無法挹注獲利，加上未積極實現資本利得，造成2月持續虧損。

2025-03-08 06:05
台積電1000億美元投資美國　全球布局變化一次看

台積電1000億美元投資美國　全球布局變化一次看

台積電4日宣布將擴大1000億美元投資於美國亞利桑那州，總投資金額預計將達到 1650億美元，這項擴大投資將新增3座晶圓廠、2座先進封裝廠，以及1座 RD中心，市場質疑擴大赴美投資擠壓台、日建廠空間，但台積電董事長魏哲家6日在總統府記者會上明確表示，「台積電今年在台灣將新建11座生產線，這次赴美投資不會影響台積電在台灣的發展。」

2025-03-08 06:00
月領10萬投資什麼成功率最高？　實測後答案在「本金」

月領10萬投資什麼成功率最高？　實測後答案在「本金」

好比股神巴菲特雖然投資績效很神，但他也是富二代出身，如果他沒有家族在背後支持，很可能就沒有股神了...

2025-03-08 06:00
崴航集團30周年　因應市場變局強化中南美運務、設立遊輪服務公司

崴航集團30周年　因應市場變局強化中南美運務、設立遊輪服務公司

經營海空運承攬業務的崴航集團，今(8)日中午在台北晶宴會館舉辦30周年慶，集團董事長曾俊鵬表示，目前集團在全球佈60多間公司，員工超過1300人，一直享有穩定獲利，今年國際局勢充滿各種變數和挑戰，公司積極拓展中南美業務，也已申請設立台灣遊輪服務顧問公司，預計本月底開業，將在現有遊輪員工教育訓練工作之外，展開郵輪補給等多方位服務。

2025-03-08 19:11
中信金高階主管前進台大徵才！延攬跨界跨域人才　招募人數上看7500

中信金高階主管前進台大徵才！延攬跨界跨域人才　招募人數上看7500

中信金（2891）2025年招募人數上看7500人，今（8）日前進「VISION 2025臺大校園徵才博覽會」，由中信金總經理高麗雪親自率領證券事業長張浴澤、旗下子公司中信銀個人金融執行長楊淑惠與東南亞法金事業處處長黃勝文，以及台灣人壽總經理莊中慶等高階主管，走入校園與青年學子互動，身為84級儲備幹部的高麗雪總經理，現場以大學姐身分和同學分享於金融業服務的寶貴經歷，吸引同學認真聆聽、反應熱烈。

2025-03-08 13:56
用蒙古症比喻　郭智輝為失言道歉「深刻自我反省」

用蒙古症比喻　郭智輝為失言道歉「深刻自我反省」

經濟部長郭智輝昨以蒙古症（現稱唐氏症）形容台積電若和英特爾合資一事，引發失言風波。郭智輝今（8）日發聲明致歉指出，對於失言做出不合適且錯誤的比喻造成病患及企業困擾，致上最深歉意，一定會深刻自我反省，日後發言會更加謹慎。

2025-03-08 13:00
JISOO個人粉絲見面會　台新卡友3／10下午1點優先購票

JISOO個人粉絲見面會　台新卡友3／10下午1點優先購票

BLACKPINK成員Jisoo將於3月23日，以個人名義第一次來台舉辦「LIGHTS, LOVE, ACTION!」亞洲巡迴見面會，冠名贊助的台新銀今宣布，開放台新卡友在3月10日下午1點優先搶票。

2025-03-08 12:36
電價方案3劇本推演！　未獲千億撥補民生用電擬全面調漲

電價方案3劇本推演！　未獲千億撥補民生用電擬全面調漲

電價會前會將在近期舉行，台電推演3種劇本，最佳情境為立法院同意千億預算撥補即可不漲電價，但考量是否能順利撥補仍存在變數，折衷之下，台電內部規劃，若要讓今年不再擴大虧損，住宅、小商店等民生用電恐須全面調漲。

2025-03-08 10:43

讀者迴響

熱門新聞

雲云科技董事長砍人！網預言公司下場：快逃

台積電擴大徵才在台招募8000人　碩士新鮮人年均薪酬上看220萬

一表看懂12家金控前2月獲利　中信金突破百億暫居第一

台航去年本業獲利增34%　陽明股利減讓獲利減逾22%

擁8信用卡　3家銀行「同時通知他1事」尷尬！網喊正常

台大學者示警「台積電跌破500」：魏哲家必須下台道歉

月領10萬投資什麼成功率最高？　實測後答案在「本金」

童子賢18字評魏哲家　台積電不能一個人武林

台積電1000億美元投資美國　全球布局變化一次看

萬海證實考慮將甲醇船換為LNG　韓國部分估計沒問題、台船困難度高

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【中醫媽媽大實話】懷疑自己腳水腫找媽幫看！她直回：你是胖

料理狂人巧遇安成宰　網友：好像我休假遇到主管XD

#SpaceX #星艦 第8次試射失敗 爆炸解體！ #佛州機場 急停飛

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

新北BMW過彎墜排水溝　32歲男駕駛送醫不治

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366