海運榮景吸引年輕人　航海人員測驗總報考人數及女性報考人雙創新高

▲葉協隆局長視察台北考場為應試考生加油。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

交通部航港局表示，114年第一次航海人員測驗於今（8）、明兩日在華夏科技大學（新北市）及正修科技大學（高雄市）兩試區同步舉行，計有905名考生報考，報考人數創新高；另本次報考的女性人數佔12.63%，其中一等船副的女性比例更達21.05%，雙雙創近5年來的新高，顯示近幾年海運市場榮景吸引年輕人從事海運業的意願，都成長近一成。目前我國籍在船船員，女姓船員占比僅約4%。

今日進行一等船副及二等管輪類別的測驗，第一節應考344人，到考人數313人，到考率90.99%。航港局指出，歷次航海人員測驗均吸引許多海事院校航輪科系同學報考，並順利通過測驗，要成為一名船員，這不僅是追逐夢想的起點，更是迎接挑戰、開啟新生活的必經歷程。

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▲航港局劉志鴻副局長(中)視察高雄考場。（圖／航港局提供）

港局期待有更多充滿熱情活力與信心的夥伴加入航海工作的行列。該局特別提醒，為確保測驗期間試場的秩序，考生避免攜帶手機進場。如必須攜帶，請將手機交由陪考人員保管，或確保手機完全關機並放置於試場前後指定位置。若測驗期間遇有感地震，考生應依監場人員指示進行掩蔽或疏散，以確保自身安全。此外，航港局再次提醒考生，不得隨身攜帶具通訊功能之穿戴式裝置或器具，避免造成違規扣分之情事。

本次測驗預計4月8日榜示，考畢試題及答案將於3月10日在交通部航港局航港單一窗口服務平臺MTNet航海人員測驗系統(網址為https://el.mtnet.gov.tw/EL03/EL030201)公布。如有試題疑義，可於本次測驗結束之次日起3日內(即3月12日前)，登入「航海人員測驗系統」內之「線上申請作業」點選「試題疑義申請」，試題疑義結果亦將公布於MTNet航海人員測驗系統供考生參考，航港局也預祝所有參測考生考試順利，金榜題名。