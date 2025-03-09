國旅慘！中經院曝住宿餐飲業者看淡前景　探32個月新低

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳瑩欣／台北報導

國旅不振，中經院調查，今年1、2月農曆與寒假檔期住宿餐飲業驚見「旺季不旺」的效應。今年2月「非製造業採購經理人指數」（NMI）發現，住宿餐飲對未來6個月展望值降至41.7，遠低於榮估值50，顯示看淡前景，且該數值為32個月來新低，產業在旺季時看淡前景，今年挑戰更劇烈。

中經院最新一次調查顯示，2025年2月未季調之台灣非製造業NMI續跌5.8個百分點至49.2%，自2022年7月以來首次呈現緊縮。中經院院長連賢明指出，NMI指數反映春節期間，旅宿跟餐飲業比預期還差，很多遊客都沒在國內消費，使得旺季不如想像旺盛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

連賢明指出，民眾選擇到海外消費，目前國內外的消費逆差逾台幣6000億元，顯示民眾有消費力，只是如何留在國內消費，是另一個要注意的問題。

中經院副研究員陳馨蕙指出，農曆年旺季表現不如預期之國內住宿餐飲業與零售業，年後商業活動與訂單指數皆大跌並轉為緊縮。其中，住宿餐飲業之未來六個月展望指數由持平（50.0）下跌8.3點至41.7，呈現緊縮。

不僅如此，住宿餐飲業2月經理人對商業活動評估值僅37.5，為10個月新低、新增訂單37.5，為5個月新低、人力僱用雖有50勉強站上榮枯值，但也是近9個月統計新低。

而在供應商交貨上，住宿餐飲業在2月旺季數值僅45.8，刷8個月新低、存貨33.3探32個月新低、採購價格54.2為44個月新低、未完成訂單29.2為9個月新低、存貨觀感45.8追平18個月新低、未來6個月展望41.7則為32個月新低。

「疫後出境需求還在高原期。」易遊網副總蕭冠群參與中經院NMI指數發布會上表示，即便匯率等因素拉高海外旅遊消費開支，但消費者在支出選擇上對高價國旅意願偏低，甚至有人抱著「省3次國旅也要出國玩1次」的心態，對國旅造成更大排擠壓力。