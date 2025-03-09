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今年工具機展國外買主成長5%　三大買主來自印度、日本與中國

▲機械手臂吸睛，吸引國外買主駐足參觀。（圖／貿協提供）

▲機械手臂吸睛，吸引國外買主駐足參觀。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

由外貿協會與機械公會共同主辦的「台北國際工具機展(TIMTOS 2025)」集結逾千家廠商使用6100個攤位，在南港展覽館1、2館、台北世貿1館一連展出6天，昨(8)日畫下完美句點。今年總共吸引來自90個國家/地區逾4163個國外買主進場參觀，較上屆國外買主參觀數成長5.1%。

前五大買主國依序為印度、日本、中國大陸、南韓與馬來西亞。另外，包括日本、印度、越南、菲律賓、馬來西亞、巴西、墨西哥等多國，亦組買主團前來觀展採購。

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隨著智慧製造與AI浪潮興起，本屆展出內容大躍進，主要歸納出六大產業趨勢，展現機械產業的最新發展，包含高階精密工具機與刀具、關鍵零組件、自動化與智慧製造全面落地、數位雙生(Digital Twin)驅動軟硬整合、積層製造、全方位擴大跨產業應用，從航太無人機、汽車零件、醫療用人工關節、義肢到民生用品皆可見台灣機械產業的創新發展。這六大趨勢不僅反映了機械產業的技術演進，也突顯台灣在精密製造、智能自動化領域的領導地位。

本屆極具話題性的「人形機器人」，諧波減速機與關節模組扮演讓機器人動作靈活的關鍵零組件，其中參展商上銀、直得、盟英科技等也積極搶攻關鍵零組件及諧波減速機商機。

被動元件大廠上銀表示，已跨入機器人相關關鍵元件螺桿、滾柱軸承、諧波減速機等產品；直得則持續接觸機器人客戶，研發製造關節模組；盟英已擁有年產10萬組諧波減速機生產線，隨著持續研發與創新，人形機器人可應用於醫院、飯店等民生產業，未來擴大智慧自動化的應用範疇。

TIMTOS也獲得友嘉、東台、百德、高明、永進、和和及控制器國際大廠德國西門子、海德漢、日本發那科、三菱等大廠一致好評。國際品牌海德漢及台灣三菱表示，本次展出產品運用數位雙生(Digital Twin)技術，可減少製程準備時間，並實際模擬製程時間及加工結果，除了防碰撞、確保機台運作安全之外，亦避免製程錯誤導致製造成本增加，透過科技應用達到智慧製造、淨零減碳的目標。

面對AI整合技術需求，國際買主多親臨現場體驗亮點產品、與供應商面對面討論與詢價。友嘉集團積極拓展半導體與電動車產業，於展期間接單已超過百台，客戶涵蓋汽車、航太、3C、半導體、軌道運輸及能源等產業。

百德機械因跨入氫能產業、高階特殊醫材等，洽談訂單已破億，而東台機械的超音波加工技術、積層製造也順利跨入半導體供應鏈，機械產業的跨界整合、彈性供應特性，讓台灣成為全球航太、半導體、電動車、醫療、綠能五大應用產業的重要供應鏈。

貿協表示，本次TIMTOS採購洽談會熱絡，來自22國、75位國外買主與102家參展商進行315場次洽談，主要計有來自美國、加拿大、墨西哥、巴西、德國、法國、義大利、西班牙、日本、波蘭、越南、印度、以色列、烏克蘭等。

今年貿協也為刀具區特地舉辦行動洽談，帶來美國、德國、墨西哥、印度等14國買主媒合洽談、活絡商機。參與洽談會的廠商鎂佳機械表示，今年洽談會成效非常好，來洽談的對象高達七成下單率，當場接獲保加利亞與阿拉伯地區訂單，預期未來整廠換機時可有大批訂單湧現。新代科技則肯定洽談會買主精準度，有效媒合商機，為企業開拓國際市場。

▲TIMTOS Keynote為台灣工具機產業帶來頂尖大師講座，現場座無虛席。（圖／貿協提供）

▲TIMTOS Keynote為台灣工具機產業帶來頂尖大師講座，現場座無虛席。（圖／貿協提供）

TIMTOS 2025精彩的週邊活動如「TIMTOS Keynote & forum」、「企業碳健檢 Dr. Net Zero」等，為展覽帶來全新風貌、注入新動能。其中，TIMTOS Keynote的日本THK集團董事長兼執行長寺町彰博，闡述新時代的人才培養，面對未來缺工問題，AI與自動化可以補強人力短缺的問題，但人才的心態正面積極才能適應機器人協作的迅速變化。

達明機器人總經理陳尚昊則分享全球唯一、有台灣血統的AI視覺協作機器人，透過AI Training(人工智慧訓練)，可逼真模擬導入後對工作情境的想像，現場互動踴躍、座無虛席。

首度亮相的台灣精品館和「台灣專利超級站」專館，強化台灣機械產業最佳代言形象。經濟部智財局所設置的「台灣專利超級站」專館吸引多家工具機業者諮詢，也獲得印度、越南等國際買主積極尋求合作。

台灣精品館展出金、銀質得獎企業，包含連兩年獲金質獎的慶鴻機電、凱柏及達明等。TIMTOS強化智慧機械產業形象、跨產業連結的能力，參展廠商都稱讚今年的TIMTOS面向多元豐富，感受到展覽創新活力。

第31屆台北國際工具機展TIMTOS將於2027年3月再次登場，TIMTOS將持續引領工具機產業最新趨勢，展覽最新消息請持續鎖定本展官網www.timtos.com.tw及社群粉絲頁。

關鍵字： 工具機展國外買主成長5%三大買主

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