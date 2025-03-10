詐騙防堵　前閣揆陳冲：事關地緣政治

▲前行政院院長、新世代金融基金會董事長陳冲。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

詐騙手法不斷地翻新，前行政院院長、現任新世代金融基金會董事長陳冲以「詐騙防堵 事關地緣政治」為題，以全球擁有89家分公司企業澳雅納（ARUP）工程顧問公司遭到詐騙集團運用Deepfake遭到詐騙為例證，陳冲認為，詐騙已是全球性話題，並牽涉到地緣政治發展。

陳冲提到，近日陸續有三家媒體，前來訪談有關詐騙集團的種種，這固然與他在去年歲末，曾在報端評析各國詐欺訊息及立法動態，更因為二月中經濟學人雜誌封面故事即以SCAM INC為題，顯示詐騙已成全球性話題，無怪吸引各主要媒體的目光。

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在訪談中，記者朋友不約而同提到被害人的「貪念」，這在以往或許有些真實，但因近年來詐騙手法翻新，又採組織性犯罪，教戰手冊中設定各種情境，甚至利用被害人的愛心、善意、孤獨，誘使對方上鉤，某些橋段有如電影情節，倘再利用現代科技如AI強化，奸計不得逞也難。今年初英國金融時報報導美國加州兩法律事務所，遭詐騙集團駭入裝置監看軟體，掌握雙方談判過程，在關鍵時刻發出不疑有他的付款指示，就是詐騙手法創新的代表作。

文中，陳冲指出，近年詐騙，科技常扮演要角。依CNN或香港經濟日報等媒體報導，在全球34國擁有89家分公司企業澳雅納（ARUP），去年驚傳遭詐二千五百萬美元，情節相當離奇。依事後調查，澳雅納香港分公司的財務主管接獲總公司電郵，因某項重要交易須舉行機密視訊會議，在約定時間總公司財務長CFO及幹部均出現於螢幕上，經雙方討論，香港分公司依會議結論，分十五筆將約兩億港幣的資金匯入香港五家銀行帳戶，事後與總公司聯絡，才發現係詐騙集團運用Deepfake技術，假造財務長等人栩栩如生的影像聲音，香港同仁不疑有詐。經濟學人雜誌調查訪談也證實，只要有十五分鐘的個人影片，就可重製深偽版的對話，所以用「貪小便宜」銓釋詐騙案，恐怕已是過於簡化。

依照聯合國人權委員會調查，詐騙集團基地營多設在東南亞，其工作人員，依2023年的統計，柬埔寨有十二萬人，緬甸十萬人，單就兩地「就業人口」已達廾二萬，而且多是被綁擄脅迫，不時還透過各地犯罪組織洽家屬贖回，下焉者還涉及人口販運、器官買賣等活動，儼然已是極具規模、有組織的犯罪集團。本年初北京對詐團擄人兼詐財的乖張行徑，忍無可忍，聯手泰緬當局進行掃蕩，粗具成效，二月中旬國際媒體報導，北京公安部部長助理(相當副部長)前往泰國主持救回七百餘人的遣返，算是國際執法單位對犯罪集團採取行動的重要宣示。

陳冲還引述聯合國資料，詐騙受害人以華語群眾居多，可以推想詐團基地內工作人員亦多為操華語者，其中有無來自台灣的被害人(例如旅途中遭綁擄)?人數多少?相信當局也諱莫如深，更不要談如何有制度、有系統的營救。可想而知，類似的努力或人道救援，需要與國外執法單位聯合作業，也需要與國際組織交換情報，但這正是缺乏外交資源與經驗的政府，目前最難著力或施展的。

在目前艱難的地緣政治環境，對抗組織犯罪形式的詐欺，勢須尋求區域執法單位的合作。去年八月防詐新四法通過，國內詐欺數字不降反升，連續四個月每日平均詐騙金額多達四億元(洗房多設在海外)，年底官方打詐儀表板上線，今年二月詐騙金額又突然減半，上述立法過程與如何處理詐團經驗，似可藉與其他國家分享，在目前視野不寬的地緣政治，力求突破，想想時下困在詐團營區亟待搭救的台籍民眾，當局也該努力一下吧!

