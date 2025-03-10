台積電2月營收2600億元　年增43％寫同期新高

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者廖婕妤／台北報導

台積電（2330）今（10）日公布2月營收，單月合併營收為新台幣2,600億900萬元，月減11.3％、年增43.1％，寫同期新高、單月第5高；累計今年前2月合併營收為新台幣5,532億9,700萬元，年增39.2％。

台積電今股價開平走低，盤中失守千元關卡，終場收998元，下跌7元或0.69％，成交量逾4.6萬張。

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台積電今年1月受到地震影響，有一定數量的生產中晶圓受到影響，初步估計將於今年Q1認列扣除保險理賠後之相關地震損失約新台幣53億元。

台積電今年Q1合併營收預期將較趨近250億美元到258億美元展望之低標，儘管如此，Q1毛利率仍預計介於57％到59％之間，而營業利益率仍預計介於46.5％到48.5％之間。針對全年的財務展望維持不變。

台積電本月4日宣布將擴大1000億美元投資於美國亞利桑那州，總投資金額預計將達1650億美元，將新增3座晶圓廠、2座先進封裝廠，以及1座研發中心。

台積電董事長魏哲家6日在總統府記者會上明確表示，台積電今年在台灣將新建11座生產線，這次赴美投資不會影響台積電在台灣的發展，建廠速度沒有停下來。