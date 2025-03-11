台股屠殺逾530點　台積電跌30元至968

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面下跌，台股今（11日）以22126.06點開出，指數大跌333.09點，跌幅1.48％，隨後跌勢擴大，指數跌逾530點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌29元來到969元，跌幅2.91％，隨後跌逾30元至968元；鴻海（2317）下跌6元至166元；聯發科（2454）下跌75元至1320元；廣達（2382）下跌9元來到252元；長榮（2603）維持平盤至224.5元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌890.01點或2.08％，收在41911.71點；標準普爾500指數下跌155.64點或2.7％，收5614.56點；那斯達克指數下跌727.9點或4.0％，收在17468.32點；費城半導體指數下跌224.5點或4.85％，收4405.09點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 41911.71 ▼890.01 ▼2.08% S&P500 5614.56 ▼155.64 ▼2.7% NASDAQ 17468.32 ▼727.9 ▼4.0% 費城半導體指數 4405.09 ▼224.5 ▼4.85%

資料來源：證交所