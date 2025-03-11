台股屠殺逾530點　台積電跌30元至968

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面下跌，台股今（11日）以22126.06點開出，指數大跌333.09點，跌幅1.48％，隨後跌勢擴大，指數跌逾530點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌29元來到969元，跌幅2.91％，隨後跌逾30元至968元；鴻海（2317）下跌6元至166元；聯發科（2454）下跌75元至1320元；廣達（2382）下跌9元來到252元；長榮（2603）維持平盤至224.5元。
美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌890.01點或2.08％，收在41911.71點；標準普爾500指數下跌155.64點或2.7％，收5614.56點；那斯達克指數下跌727.9點或4.0％，收在17468.32點；費城半導體指數下跌224.5點或4.85％，收4405.09點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|41911.71
|▼890.01
|▼2.08%
|S&P500
|5614.56
|▼155.64
|▼2.7%
|NASDAQ
|17468.32
|▼727.9
|▼4.0%
|費城半導體指數
|4405.09
|▼224.5
|▼4.85%
資料來源：證交所
讀者迴響