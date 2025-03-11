安永拋「地緣政治」10大變數　憂民粹拉大經濟落差

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

2024年全球許多國家經歷選舉更迭，新的領袖帶來新的政策方向與政治局面，展望2025年，隨著國際外交和經濟局勢波動，安永聯合會計師事務所認為，全球地緣政治將圍繞從專注競選轉向治理國家、強化經濟競爭力和主權的政策，以及地緣政治競爭持續等三大趨勢發展。

2025地緣風險十大變數包括：1.民粹政策影響、2.稅務難題、3.人口紅利、4.經濟競爭與主權降低風險和依賴性、5.AI發展帶出數位主權、6.氣候與競爭、7.新地緣能源動態、8.新興市場整合、9.戰爭和衝突、10. 天文政治與太空經濟。

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2024年許多國家的選舉超級週期結束，全球政治格局迎來新變數，包括南非和印度執政黨失去多數席次，川普再次當選美國總統，民粹主義浪潮高漲，趨勢來自長期的經濟差距，全球金融危機、新冠疫情、衝突爆發及高通膨，進一步加劇經濟差距。

民粹主義將激發保護主義、限制移民，並對環境政策帶來壓力，企業高層應加強內部溝通，減輕地緣政治發展帶來國家營運和聲譽的風險。保護主義貿易和產業政策仍將是優先事項，美國川普政府大幅提高關稅並將關鍵供應鏈和製造業生產轉移回國內。新歐盟執委會也將增加關稅等貿易防禦工具，加強審查對策略性產業的外國直接投資。

安永聯合會計師事務所所長傅文芳表示，地緣政治風險就像一把雙面刃，雖然帶來衝擊，同時也創造新的機會，企業應該善加把握。他指出，2025年全球地緣風險中，美國總統川普重新執政後，陸續宣布退出WHO(世界衛生組織)、巴黎協定等國際性組織，是否影響其他國家的跟進效應，仍有待觀察。民粹主義和保守勢力在多國崛起，也將成為影響全球政局的重要變數，例如美國迎來川普回歸執政，德國大選由保守派勝出，這些政治變動將牽動國際關係，對企業的經營環境產生影響。



值得注意的是，數位主權與太空競賽成為新關鍵，今年天文政治與太空經濟首次被列為地緣風險因素，顯示各國的競爭加劇，資本市場也更加關注太空產業的發展潛力，美國與中國等大國的太空競爭升溫，可能改變全球產業格局，對新興科技企業而言，將是不可忽視的趨勢。另一方面，各國積極推動數位主權，加強對數位科技基礎設施的掌控，進而引發資安戰與科技競賽等需求，對臺灣科技業來說，這不僅是挑戰，更是進入國際供應鏈、切入新市場的機會，如何因應這波趨勢，將成為臺灣企業未來發展的重要課題。

