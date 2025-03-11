捷迅去年EPS6.11元、股利4.5元　積極部署海外據點支撐業績成長

▲左起捷迅總經理孫鋼銀與副總經理葉子菁。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

國際貨攬業者捷迅(2643)今(11)日董事會後公告113年每股盈餘(EPS)6.11元，配發現金股利4.5元，合併營收52.59億元，年增26.19%，空運占比79.62%、海運占比11.94%、其他8.44%。 除了去年營運表現優於預期，更連續創下今年1、2月營收年成長60.35%及102.60%的卓越成績，2月營收更是創下歷年新高。公司因今年擴據點與增加客戶，不論景氣如何業績估計都會成長。

捷迅表示業績成長並非短期受關稅貿易戰及國際經貿問題影響下的出貨潮，而是各項營運項目及國內外各據點的同仁陸續斬獲新生意，因長期得到舊有客戶的肯定支持下穩定續約合作，加上去年多項海外佈局及東南亞拓點、併購等綜和效應所成就這番成績。

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今年持續推動更多元物流的服務，陸續獲得AI伺服器、電動車、電競遊戲、網通及消費型電子、電商、冷鏈物流等不同領域的客戶族群訂單，看望今年公司營運狀況將會是如同一、二月業績表現呈現穩定性成長。

公司總經理孫鋼銀指出，川普取消800美元以下包裹關稅豁免後電商貨量僅剩25%，大陸市場包機運往美西貨載出現1公斤自6美元降為3美元現象，在關稅豁免暫停後貨量有逐漸增加，運價也回升，但運價仍低於台灣市場，公司電商貨原占比約二到三成，但因補進海鮮、AI與東南亞包機業務，增加貨量的超過電商減少的貨量。

捷迅經營團隊因持續掌握政經動態、國際局勢變化、緊密了解客戶需求，所以每年設定集團發展的方向，較不易受近期關稅疑慮等不明朗狀況下所影響，反而是穩健配合客戶的海外拓展的腳步而調整，除因應地緣政治、經濟、貿易等因素下所造成的改變，滿足客戶受局勢影響的空、海運或是物流倉及報關或其他整合型多元整合運送方案。

捷迅擁有超過40逾年豐富的國際物流經驗，自中美貿易1.0開始協助客戶遷廠，藉由觀察全球貿易的變化，陸續於112年2月完成印度清奈設立子公司，隨後於113年第二季完成併購西雅圖子公司，為配合客戶移廠需求，於同年第三季設立越南子公司；也將於今年第二季季末完成美國德州達拉斯機場內的保稅物流倉設立。

捷迅長期為客戶提供安心且值得信賴的全方位物流規劃，持續給予靈活專業彈性及專屬的客製化解決方案，不但降低供應鏈成本及提升高效能等多元服務，也因在當地擁有豐富的關務處理程序經驗，幫客戶克服關務上繁瑣手續，永遠為客戶預先設想並為客戶提前排除困難。



展望114年，全球因面臨美國多項加徵關稅等不確定政策干擾下，可能帶來美國經濟停滯性通膨，進而影響大宗物資於國際間運送量能的減少及趨緩，終端客戶因消費能力縮減下，使得買方市場採取較為保守的下單方式，以便觀望未來的經貿走勢及改變。

而捷迅秉持在貨運承攬業立足逾40年的高度服務熱忱精神，以堅定的團隊合作默契、客製化的系統規劃、完整的全球網絡、挑戰成長的企業文化，搭配累積為許多國際知名廠商服務的經驗，樂觀看待公司未來發展，並持續聚焦追求營運成長的目標。