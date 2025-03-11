華碩Q4認逾50億呆帳全年仍賺4股本　擬配34元殖利率破5％

▲華碩董事長施崇棠。（圖／華碩提供）

記者陳瑩欣／台北報導

華碩（2357）今（11）日召開法說，揭露去年第4季本業、業外財務皆出現重大調整。本業因100％認列印度伺服器客戶高達53.51億元延遲應付帳款，業外則是認列6.58億元匯損，導致第4季營業利益季減逾9成，不過全年稅後純益仍高達313.94億元，每股稅後純益（EPS）高達42.3元，賺逾4個股本，董事會通過擬配34元現金。

受到呆帳認列與匯損影響，華碩去年第4季稅後純益降至16.38億元，季減58%，單季EPS剩下2.2元。不過由於2024年整體業務動能回暖，加上AI伺服器提前寫下獲利站歷史次高，華碩全年稅後純益313.94億元、EPS為42.3元，年增97％。董事會並擬將配發每股現金股利34元，配息率逾8成，以今日收盤價654元估計，現金殖利率約在5.2%。

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華碩指出，去年4-6月對印度廠商出貨伺服器，多數應收帳款到目前尚未收到，基於內控管理制度與會計準則，在去年第四季進行百分百提列。

華碩強調，公司以審慎態度因應，若有比較大的進展也會即時進行資訊揭露。若排除此一特殊呆帳，華碩去年第四季的營業利益率約4.5%，營業利益大約64億元，符合公司預期。



法人關切美國總統川普課徵關稅政策影響，華碩共同執行長許先越表示，去年第四季華碩也如其他同業、針對部分銷美產品已提前進貨，以因應短期內的存貨需求。

另外，華碩將需要調整產地的產品進行事先準備，盡量將生產彈性及韌性做到最大化，同時盡力將產地移轉的成本控制在合理範圍內，雖有可能轉嫁部分成本到客戶端，但會以提供合理價格且具競爭性的產品、盡量降低關稅衝擊。