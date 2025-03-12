電商貨出貨量漸增加上航空公司砍班　貨運運價回升近五成

▲電商貨出貨量漸增，加上航空公司砍班，航空貨運運價回升僅五成。（圖／桃機公司）

記者張佩芬／台北報導

美國總統川普原宣布今年2月4日撤小額包裹關稅豁免，7日臨時踩煞車，讓小額包裹繼續享有關稅豁免，直到美國建立全面系統處理相關稅務為止，由於近日傳出美國預定4月開始徹小額包裹關稅豁免，本月份中國大陸電商貨出貨逐漸回升，這一周開始，航空貨運運價也見到明顯回升，大陸市場原本每公斤3美元的運價，目前已回升到5-6美元(全包運價)，台灣市場則自每公斤新台幣125元(油料附加費32元外加)提高到190-200元，都是近五成的升幅。

捷迅公司總經理孫鋼銀與一家大型攬貨公司高階都指出，運價回升除了電商貨逐漸增加，航空公司砍班也是主要影響因素，目前電商貨雖增加，但直到上周也僅約過去25%的量，不過有些中小型電商，已恢復到近五成的量。

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只是對這一波運價的回升，攬貨公司表示心裡並不踏實，因為美國如果4月真的解決海關系統問題，開始撤800美元以下小額包裹關稅豁免，貨量又會大幅減少，另美國4月2日的對等關稅開始生效，估計也會讓美國通膨問題惡化，美國民眾消費力降低，並造成貿易運輸量的減少。

另航空貨運4月的年度長約，航空公司以成本上升理由，今年擬自去年的每公斤新台幣120元提高到180元上下，調幅約五成，國內大型航空貨運承攬業高階指出，現在業界都在觀望，目前好像都沒有人要簽。另一家大型攬貨公司高階則指出，去年航空公司長約簽到七、八成，今年市場不確定性太高，攬貨公司都不敢出手，估計簽約率會大幅下降。

近期因油價上漲，本月16日起，航空貨運的燃油附加費將自每公斤新台幣32元提高為34元。