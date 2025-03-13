永慶不動產暨永義房屋台南經管會　連續2年贊助「臺南古都馬」

▲永慶不動產暨永義房屋台南經管會贊助「2025臺南古都國際半程馬拉松」，由臺南市市長黃偉哲（左4）頒發感謝狀。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

舉辦迄今已有18年歷史的「2025臺南古都國際半程馬拉松」，今年於上周日（3/2）開跑，共吸引國內外超過2.4萬人報名參與，創下歷年新高！長期力挺在地運動的永慶不動產暨永義房屋台南區經管會，連續2年贊助5K健康休閒組的補給物資，動員永慶不動產與永義房屋共60名夥伴擔任活動志工，遞送食物、飲料，助跑者們補足元氣、順利完賽。

「2025臺南古都馬拉松」由臺南市政府主辦，共有三組競賽項目：21.095K半馬組、10K路跑組和5K健康休閒組，因賽道經國際專業標準AIMS認證，成績可做為國際大型賽事資格認證，加上路線經過臺南7處知名古蹟景點，如：安平港、孔廟、億載金城等地，且補給站提供烤雞、豬腳、果汁等誘人美食，年年吸引台灣各地民眾前來參賽。

▲永慶不動產與永義房屋共60名夥伴擔任活動志工，遞送食物、飲料，助跑者們補足元氣、順利完賽。

▲永慶不動產暨永義房屋台南經管會連續2年贊助「臺南古都馬拉松」，準備限量手提袋與飲料袋，贈送參賽民眾。

再次響應賽事的永慶不動產暨永義房屋台南區經管會，今年號召更多人力協助馬拉松活動，將5K健康休閒組的補給站動線優化，設置規模再擴大，讓跑者有足夠空間喝水、拿食物，甚至在一旁享用熱騰騰美食，避免了補給站前的擁擠狀況，提升跑者整體賽事的體驗。

▲永慶不動產暨永義房屋台南經管會擴大5K健康休閒組，補給站規模，提升跑者賽事體驗。

身為臺南人的永慶不動產暨永義房屋台南區經管會會長蔡武霖分享，「臺南古都馬拉松」是南台灣指標賽事，能對外宣傳臺南城市形象，進而帶動觀光產業，很高興為家鄉盡一份心力。看著國內外跑者在比賽中奔馳，志工們透過美食、飲品幫他們補充能量，更是在為他們加油打氣。今年，我們還製作100個限量帆布飲料杯袋、500個帆布手提袋，讓跑者自由索取！未來我們將繼續推動在地運動風，並積極為臺南的觀光與文化發展貢獻心力。

永慶房產集團除了提供誠實、專業的買賣屋服務，也以實際行動回饋社會，包含舉辦捐血、捐贈導護設備和物資、號召關懷弱勢等公益活動。面對詐騙橫行，永慶集團也主動於去年六月起舉辦「不動產防詐公益講座」，免費教導民眾保護財產安全，迄今全台已舉辦逾620場、超過3.1萬位民眾受惠。未來永慶集團將持續落實企業社會責任，集結更多正面能量傳遞給台灣社會。