揚秦新品牌+1！引進馬來西亞「檳城煎蕊」　炸雞大師擬進軍美國

▲揚秦總經理林麗玲。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

揚秦（2755）今（13）日舉行法說會，總經理林麗玲指出，去年營運繳出三率三升佳績，今年也將持續展店擴大市佔率，旗下主力品牌「麥味登」將發展智能店型，「炸雞大獅」持續拓展海內外市場，並評估前進美國展店，火鍋品牌「涮金鍋」預計展店8家；此外，將引進馬來西亞80年知名餐飲品牌「檳城煎蕊」來台，預計Q3於台北百貨商圈開出首店，挹注營運動能。

林麗玲表示，揚秦3月新簽訂品牌代理，引進馬來西亞具有80年歷史的知名餐飲品牌「檳城煎蕊」來到台灣，「煎蕊」是馬來西亞傳統甜點冰品，是以刨冰加上溶入斑蘭葉汁的粉條和紅豆等食材，再淋上椰奶和棕櫚糖，在台灣又被稱為珍多冰，是檳城當地最具代表性的小吃，其中香氣獨特的斑蘭葉素有東南亞香料之王的美稱，是大馬日常料理必備；除了煎蕊外，還將販售「叻沙海鮮麵」與「仁當雞腿飯」等道地大馬美食。新品牌目前籌備設點於台北高人流的百貨商圈，首家門市預計Q3開出。

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林麗玲指出，為解決門市人力不足及顧客久候的痛點，「麥味登」今年將發展智能店型，應用總部開發的AI預測模組，實際展現尖峰時段預製與門市自動訂貨等功能，輔助門市人員快速出餐並簡化訂貨流程，並新增智能取餐櫃與APP線上點餐系統及外送平台連動，也可透過動態出餐看板確認餐點製作進度，取餐更為便利，預計首家門市3月底開幕啟用。

炸雞大獅除國內持續展店、力拚今年達百店規模之外，也比照麥味登加速推動數位轉型；馬來西亞的區域加盟授權，除檳城及砂拉越之外，3月新增吉隆坡及柔佛2個區域，預計Q3開始展店，將有助於炸雞大獅品牌的國際知名度與全球布局；目前炸雞大獅區域加盟授權已達4個國家、9個區域，海外店數來到34家。此外，有鑒於近期美國政經情勢，品牌在美國展店的期程規劃，將採取謹慎態度持續推進。

另火鍋品牌涮金鍋持續展現高獲利能力、營收表現亮眼，位在中壢區青埔商圈的第4家門市，已於今年1月在桃園機場捷運A19站旁開始營運，第5家門市也將於4月開幕，全年預計展店8家；「REAL 真‧Cafe‧Bread」與新品牌「檳城煎蕊」預計各展店1家。

揚秦2024全年合併營收為25.34億元，年增17.44％；稅後淨利為1.76億元，年增32.94％；EPS為5.84元，營收、獲利同步改寫新高紀錄。董事會決議擬配發每股5元股利，其中包含現金股利3元、股票股利2元，總配發率達86％，盈餘分配案將於5月27日股東會承認。