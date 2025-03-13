ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

揚秦新品牌+1！引進馬來西亞「檳城煎蕊」　炸雞大師擬進軍美國

▲揚秦總經理林麗玲。（圖／記者廖婕妤攝）

▲揚秦總經理林麗玲。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

揚秦（2755）今（13）日舉行法說會，總經理林麗玲指出，去年營運繳出三率三升佳績，今年也將持續展店擴大市佔率，旗下主力品牌「麥味登」將發展智能店型，「炸雞大獅」持續拓展海內外市場，並評估前進美國展店，火鍋品牌「涮金鍋」預計展店8家；此外，將引進馬來西亞80年知名餐飲品牌「檳城煎蕊」來台，預計Q3於台北百貨商圈開出首店，挹注營運動能。

林麗玲表示，揚秦3月新簽訂品牌代理，引進馬來西亞具有80年歷史的知名餐飲品牌「檳城煎蕊」來到台灣，「煎蕊」是馬來西亞傳統甜點冰品，是以刨冰加上溶入斑蘭葉汁的粉條和紅豆等食材，再淋上椰奶和棕櫚糖，在台灣又被稱為珍多冰，是檳城當地最具代表性的小吃，其中香氣獨特的斑蘭葉素有東南亞香料之王的美稱，是大馬日常料理必備；除了煎蕊外，還將販售「叻沙海鮮麵」與「仁當雞腿飯」等道地大馬美食。新品牌目前籌備設點於台北高人流的百貨商圈，首家門市預計Q3開出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林麗玲指出，為解決門市人力不足及顧客久候的痛點，「麥味登」今年將發展智能店型，應用總部開發的AI預測模組，實際展現尖峰時段預製與門市自動訂貨等功能，輔助門市人員快速出餐並簡化訂貨流程，並新增智能取餐櫃與APP線上點餐系統及外送平台連動，也可透過動態出餐看板確認餐點製作進度，取餐更為便利，預計首家門市3月底開幕啟用。

炸雞大獅除國內持續展店、力拚今年達百店規模之外，也比照麥味登加速推動數位轉型；馬來西亞的區域加盟授權，除檳城及砂拉越之外，3月新增吉隆坡及柔佛2個區域，預計Q3開始展店，將有助於炸雞大獅品牌的國際知名度與全球布局；目前炸雞大獅區域加盟授權已達4個國家、9個區域，海外店數來到34家。此外，有鑒於近期美國政經情勢，品牌在美國展店的期程規劃，將採取謹慎態度持續推進。

另火鍋品牌涮金鍋持續展現高獲利能力、營收表現亮眼，位在中壢區青埔商圈的第4家門市，已於今年1月在桃園機場捷運A19站旁開始營運，第5家門市也將於4月開幕，全年預計展店8家；「REAL 真‧Cafe‧Bread」與新品牌「檳城煎蕊」預計各展店1家。

揚秦2024全年合併營收為25.34億元，年增17.44％；稅後淨利為1.76億元，年增32.94％；EPS為5.84元，營收、獲利同步改寫新高紀錄。董事會決議擬配發每股5元股利，其中包含現金股利3元、股票股利2元，總配發率達86％，盈餘分配案將於5月27日股東會承認。

關鍵字： 揚秦麥味登炸雞大獅涮金鍋檳城煎蕊

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

金秀賢當兵告白「高二金賽綸」：好想妳　瘋狂追求「承諾要娶她」...阿姨痛罵

推薦閱讀

台塑善待33萬股民！去年首見虧損　仍擬配0.5元

台塑善待33萬股民！去年首見虧損　仍擬配0.5元

台塑（1301）今董事會通過2024年財報，全年合併營收為2000.4億元，稅後虧損12.31億元，EPS為-0.19元，為史上首次虧損，不過董事會不虧待股東，決議擬配發每股0.5元現金股利；據統計，台塑目前共有逾33萬名股東。

2025-03-13 16:16
永豐金去年每股賺1.75元　總座：現金、股票發放皆優於去年

永豐金去年每股賺1.75元　總座：現金、股票發放皆優於去年

永豐金（2890）今（13）日召開2024年第四季法說會，過去三年策略執行有成，2024年永豐金稅後淨利222.3億元，年成長12.5%，續創歷史新高，每股稅後盈餘為1.75元，總經理朱士廷於會前記者會指出，2025年所發現金股息、股票股利都會比2024年來得高。

2025-03-13 15:18
潤泰雙雄配息太小氣！爆失望性賣壓　股民「用腳投票」一檔殺跌停

潤泰雙雄配息太小氣！爆失望性賣壓　股民「用腳投票」一檔殺跌停

潤泰集團旗下潤泰新（9945）、潤泰全（2915）公布財報，2024年雙雙大賺超過百億元，潤泰新全年EPS較前年翻逾一倍至6.07元，每股配發股價1.1元，潤泰全EPS大增至13元，每股配息2.5元，兩家公司股息配發率卻不到2成，引爆失望性賣壓，今（13）日潤泰新一度打落38.7元跌停價位，潤泰全大跌逾6%，最低跌至63.1元，摔至2024年5月以來低點。

2025-03-13 13:01
台塑新智能全台最大彰濱電芯廠完工量產　力拚今年損益兩平

台塑新智能全台最大彰濱電芯廠完工量產　力拚今年損益兩平

台塑（1301）集團旗下台塑新智能，投資上百億元打造彰濱工業區台塑尖端能源2.1GWh電芯及模組廠，正式完工量產，目前已接獲大規模儲能系統訂單，訂單能見度看到明年上半年，也將陸續出貨電動車用電芯，力拚今年達到損益兩平。

2025-03-13 12:35
台積電、輝達爆聯手救英特爾　郭明錤：難度高

台積電、輝達爆聯手救英特爾　郭明錤：難度高

台積電（2330）日前宣布千億美元（折合3.3兆新台幣）加碼投資美國，接著又傳出台積電向輝達（NVIDIA）、超微（AMD）和博通（Broadcom）提議成立一家合資企業以接手經營英特爾（Intel）晶圓代工部門，引發各界關注。天風國際證券分析師郭明錤表示，認為傳言離實行尚遠，且執行難度高，並非目前基本面的研究重點。

2025-03-13 12:17
紅海危機再起　貨櫃三雄勁揚、陽明漲逾4％

紅海危機再起　貨櫃三雄勁揚、陽明漲逾4％

紅海危機捲土重來，胡塞組織宣布將重啟攻擊行動，鎖定經過紅海海域的以色列船舶，恐將再度掀起貨櫃運價漲價潮，貨櫃三雄今（13）日股價開高，其中陽明（2609）挾帶配息高殖利率話題，早盤漲逾4％，長榮（2603）及萬海（2615）也漲近2％。

2025-03-13 09:39
陳立武睽違7個月重返英特爾　去年閃辭3大理由曝光

陳立武睽違7個月重返英特爾　去年閃辭3大理由曝光

英特爾（Intel）董事會於美國時間（12）日宣布，將任命前董事陳立武為第4任執行長，該任命將於3月18日生效。有趣的是，被視為Intel「救世主」的陳立武去年8月以3大理由閃辭該公司董事，當時Inel一度承受「沒救了」的評價。

2025-03-13 09:11
台銀又躺槍！央行揪違規房貸　挨罰百萬

台銀又躺槍！央行揪違規房貸　挨罰百萬

台銀連日遭到主管機關裁罰！金管會12日才為前行員涉詐開出2200萬元大罰單，台銀今（13）日再公告，收到中央銀行百萬元罰單，理由是自然人住宅貸款授信案違規。

2025-03-13 16:41
算得神準！4個月前就算出陽明EPS約18元　員工紅利約8個月

算得神準！4個月前就算出陽明EPS約18元　員工紅利約8個月

去年11月19日，有海運界高層估算陽明海運(2609)去年全年EPS約18元，依照陽明的員工紅利(員工酬勞)分配辦法，可領到約8個月紅利，加上年終獎金12個月與固定獎金1個月，合計共21個月。昨(12)日陽明公布去年EPS18.38元，董事會也通過稅前獲利1%發放員工紅利，平均每人可領到的員工紅利約8個月，累計疫情之後陽明員工共領約104個月年終獎金與紅利。

2025-03-13 16:19
揚秦新品牌+1！引進馬來西亞「檳城煎蕊」　炸雞大師擬進軍美國

揚秦新品牌+1！引進馬來西亞「檳城煎蕊」　炸雞大師擬進軍美國

揚秦（2755）今（13）日舉行法說會，總經理林麗玲指出，去年營運繳出三率三升佳績，今年也將持續展店擴大市佔率，旗下主力品牌「麥味登」將發展智能店型，「炸雞大獅」持續拓展海內外市場，並評估前進美國展店，火鍋品牌「涮金鍋」預計展店8家；此外，將引進馬來西亞80年知名餐飲品牌「檳城煎蕊」來台，預計Q3於台北百貨商圈開出首店，挹注營運動能。

2025-03-13 16:00

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台積電帶頭殺！翻黑跌23元至965　指數殺316點雙雙收最低

美女主持人「1檔ETF」滾2000萬　攻略大公開

陳立武出任「英特爾新執行長」　盤後股價飆升

台積電傳聯手輝達合資救英特爾　專家：百害無一利

5華人撐起全球半導體一片天　陳立武、黃仁勳都上榜

台泥去年獲利成長41％　擬配息1元、殖利率近3％

美股拉回！　達人揭「5%買法」大膽上車

83萬股東搶先看！聯電紀念品亮相　6款「咖波筆」曝光

陳立武睽違7個月重返英特爾　去年閃辭3大理由曝光

潤泰雙雄配息太小氣！爆失望性賣壓　股民「用腳投票」一檔殺跌停

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【硬要擠】騎士鑽車縫擦撞右轉車慘摔　網傻眼：人家早就打方向燈

曾國城聽聞黃子佼復出「很期待」　徐乃麟:給人留一口飯吃

男童巷弄竄出撞外送員！家長怨：你沒看反光鏡...恐先吃罰單 #台中

1780萬 #賓利 遭 #R15 重機撞！ 保險桿+燈組毀了車主：有全險 #新北

李多慧南韓巧遇台灣遊客　開心直呼「我請客」

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366