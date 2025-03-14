群創超額配息1元！股價衝高　爆逾20萬張大量居「成交王」

▲群創光電。（圖／記者廖婕妤攝）

記者巫彩蓮／台北報導

儘管面板產業景氣仍處於谷底，群創（3481）2024年本業淨損79億元，惟處分5.5代線廠房收益挹注，全年順利轉虧為盈，稅後淨利67億元，每股稅後盈餘0.76元，公司超額配發1元現金股息，以今（14）日14.7元平盤價計算，潛在配息殖利率6.8%，激勵股價跳空大漲逾7%，上攻15.85元，11點過後，成交量爆出20萬大量。

展望2025年第一季景氣，群創指出，中國「以舊換新」消費補貼政策延續、北美關稅效應均提升客戶拉貨意願，帶動電視及IT面板出貨，價格可望持穩向上，市場預期多元AI 模型可進一步提升AI PC發展，對IT面板需求提供了長期支撐，針對地緣政治帶來的不確定因素，公司將透過策略佈局、動態調整產品組合及提高生產效率因應，並同時持續推動雙軌轉型策略，深化非顯示器領域佈局。

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另外，群創規劃子公司CarUX將申請海外證券市場掛牌，群創表示，集團智慧座艙視覺解決方案仍將維持由CarUX獨立經營，且群創將持續透過全資控股之Innolux Hong Kong Holding Limited持有CarUX之多數股權，不影響群創對CarUX之實質控制。

由於申請掛牌未涉及處分群創間接持有之CarUX股份，故不會產生相關損益，預計發行之新股股數約不低於CarUX本次發行後總股本比例10%，群創對CarUX之持股比例將降低8.59%以上，目前海外掛牌案尚在評估規劃階段。

