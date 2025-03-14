43.5％上班族曾被詐騙！平均財損21.7萬　逾1成損失上百萬

▲1111人力銀行公布上班遭詐騙經驗調查。（圖／1111人力銀行提供）



記者廖婕妤／台北報導

台灣詐騙犯罪橫行，更被詬病是「詐騙王國」，根據內政部統計，光是今年以來因詐騙累積財損就高達156.27億元；1111人力銀行針對上班族進行詐騙經驗調查，有86.5％上班族遇過詐騙，以假投資類型最多，其中有43.5％因此上當受騙，平均財損21萬7592元，更有12.7％曾被騙超過百萬元。87.3%的上班族更認為政府目前的防詐騙措施根本不夠。

根據內政部警政署165打詐儀表板數據顯示，光是今年2月就受理1萬773件詐騙案件，累積財損高達60.8億元；今年以來已受理23,893件詐騙案件，國人累積損失156.27億元，數字相當驚人。

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1111人力銀行調查顯示，受訪上班族中有86.5%遇過詐騙，其中最常遇到的詐騙類型分別為假投資詐騙（股票、虛擬貨幣等）占48%、簡訊詐騙（釣魚簡訊、不明網址）33.7%、網購詐騙（未收到商品、貨不對）32.7%、中奬/抽獎詐騙28.1%以及電話詐騙（假檢警、假公務員、假包裹通知）26.4%。有高達43.5%的上班族因此上當受騙，其中只有26.4%的人發現受騙並且報警，還有1.3%的人選擇不報警但在社群媒體上發文。

遭詐騙的上班族中，平均財損217,592元，但是其中有12.7%的人曾經被騙超過百萬元；另有17.2%的人被騙個資。調查也發現，詐騙事件對上班族影響很大，85%的受訪者表示自己從此變得更警惕，不再輕信陌生訊息/連結、31.1%情緒受影響，感到焦慮/自責/憤怒、29.1%對網路/電話交易失去信任，24.8%因此加裝來電顯示APP，更有近3%的上班族因為詐騙事件直接更換手機號碼。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，詐騙集團橫行，詐騙手段不斷推陳出新讓上班族防不勝防。數據顯示，2024年9月底在監受刑人5萬2755人，罪名前3名分別為毒品、詐欺、公共危險，詐欺犯7003人占13％，人數逐年攀升，10年增加5倍，官警估計車手與人頭帳戶的再犯率逾8成，可見罰則過低可能是導致詐騙犯罪持續不斷的原因。

調查顯示，高達87.3%的上班族認為政府目前的防詐騙措施根本不夠，應該加強宣導與懲罰詐騙集團。同時受訪者也建議政府應透過以下方式減少詐騙，包含嚴懲詐騙集團，加重刑責(80.8%)、與電信/金融機構加強聯防(54.1%)、提供更快速有效的檢舉與賠償機制(39.2%)及加強學校/職場的防詐騙教育(38.6%)。