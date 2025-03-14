2檔下周二起打入全額交割股　康控-KY併加採行分盤交易

▲台股。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台灣證券交易所指出，台揚（2314）及麗嬰房（2911）自18日（下周二）起，列為變更交易方法，即打入全額交割股；康控-KY（4943）因最新財報顯示其每股淨值低於3元，也是從18日起，繼續列為變更交易方法（全額交割股）併加採行分盤集合競價交易方式。

證交所表示，台揚最近期財務報告顯示淨值已低於財務報告所列示股本之二分之一，核有證交所營業細則第49條第1項第1款規定之情事；麗嬰房最近期財務報告顯示，淨值已低於財務報告所列示股本之二分之一，且經簽證會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之查核報告，核有證交所營業細則第49條第1項第1款及第3款規定之情事，2檔自3月18日起，其上市有價證券列為變更交易方法。

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證交所表示，康控-KY之前因有證交所營業細則第49條之1第1項第1款情事，其上市有價證券業經列為變更交易方法在案。

嗣查康控-KY最近期公告申報之財務報告顯示，淨值已低於財務報告所列示股本十分之三，核有同細則第49條之1第1項第1款及第49條之3第1項第4款規定之情事，已公告自3月18日起，其上市有價證券繼續列為變更交易方法，併加採行分盤集合競價交易方式。