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陳立武當英特爾救世主　當年力薦蘇姿丰進超微引熱議

▲英特爾前董事陳立武 (Lip-Bu Tan)本周即將接任執行長 。（圖／翻攝英特爾官網）

▲英特爾前董事陳立武 (Lip-Bu Tan)本周即將接任執行長 。（圖／翻攝英特爾官網）

記者陳瑩欣／台北報導

英特爾（Intel）新任執行長陳立武即將於美國時間18日正式上任，有別於前任執行長基辛格（Pat Gelsinger）遭台積電創辦人張忠謀給予「不客氣」的評價，65歲的陳立武在科技圈人緣極佳，半導體論壇上也有人挖出陳立武在2012年對蘇姿丰（Lisa Su，蘇媽）諮詢是否該加入超微（AMD），陳以「不會再錯了」力薦蘇媽接AMD執行長一職，而後AMD果然打敗Intel。

《路透社》報導，陳立武和英特爾每個潛在客戶都保持良好關係，帶來極大加分效果。《商業內幕》則揭露，陳立武曾經與蘇姿丰在Freescale半導體公司共事4年，蘇姿丰打算轉換跑道接下裁員兩輪的AMD前，與陳立武有重要諮詢。

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「這間公司只有遊戲業務表現良好。其餘業務都在掙扎，」陳立武說，雖然如此他仍建議蘇姿丰接下這份工作，時任晶片設計商益華電腦（Cadence Design Systems）執行長的陳立武當時正完成了益華組織再造，了解企業仍有轉機。

「AMD市值不到30億美元，這代表妳不會出錯。」陳立武說，AMD當時是市值被低估的公司，親力親為的蘇姿丰2012年1月進入AMD，只花不到2年時間就在2014年10月8日升任執行長，正式接管AMD。

「她很快就獲得Microsoft、Dell（戴爾）這些頂級大廠高管信任。」陳立武直言「他們愛她（指蘇姿丰），她積極參與、非常投入。」截至周三，AMD市值已來到1600億美元。

2024 年AMD全年營收成長 14%，毛利增長 22%，其中資料中心事業群營收創紀錄達126億美元，較去年成長94%。相較之下，Intel在2024年資料中心和人工智慧（AI）集團營收表現不如市場預期，資料中心 CPU 銷量恐創下14年以來新低，與 2021 年的高峰期相比，暴減 80%。

不過對於AMD迎戰NVIDIA的策略，陳立武建議蘇姿丰仍須謹慎。「妳必須選擇最好的領域，不能像黃仁勳那樣做所有事情。」陳立武表示，黃仁勳制定菜單，蘇姿丰只能挑幾道菜一較高下。

《Reddit》科技討論版也披露，陳立武不但與台積電維持密切友好關係，包括蘇姿丰、輝達（NVIDIA）共同創辦人兼執行長黃仁勳、微軟（Microsoft）執行長Satya Nadella甚至是軟銀創辦人孫正義都視陳立武為良師益友，而陳立武當年激勵蘇姿丰的話，也同樣鼓舞華爾街的Intel投資人。

關鍵字： 英特爾陳立武蘇姿丰AMD科技

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