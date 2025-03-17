國際運動及健身展下週登場　國際論壇、台灣大力士競賽受關注

▲TaiSPO主辦單位外貿協會表示，為了慶祝展覽50周年里程碑，展期精彩活動橫跨論壇、講座及大力士競賽。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

第50屆「台灣國際運動及健身展TaiSPO」將於3月26日一連4日於南港2館盛大開幕，除了室內健身、戶外運動、運動科技等7大展區外，新推出的運動營養及修護區與潛水專區更成為今年的一大注目，主辦單位外貿協會表示，為了慶祝50周年里程碑，展期間每日搭配精彩的產業活動，從產業趨勢論壇至挑戰力量的台灣大力士競賽，歡迎業者與民眾把握參觀機會。

健身產業人士可關注3月27日 TaiSPO運動健身產業論壇「Fitness For All」，論壇從全球健身商機下探討歐洲與亞太市場的健身房佈局、深化會員關係及互動，邀請到英國知名健身品牌Watson Gym Equipment亞太區執行長Robert Sawhney、歐洲運動用品零售商聯盟FEDAS執行總監Michael Nendwich，同步深入台灣健身房市場，剖析管理、金流與商模的三大經營要點、場所選址與法規，並探討最新型態健身房的創新策略思維，論壇採售票入場，名額有限。

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同時，「2025台灣品牌國際賽研習營系列國際論壇」也將於展期間舉辦，除了邀請到中華民國無任所大使劉柏君現場分享運動外交，國際賽事與城市品牌場次更邀請到日本運動觀光聯盟原田宗彥會長、泰國全民參與運動國際交流協會Rut Jiroajvanichakorn會長與IGNITX, Li Neo Tay營運長來談論賽事與城市結合的經驗分享；論壇內容亦包含國際賽事與運動科技，以及本次參加TaiSPO新創專區企業現場產品發表。

展期第三天(3/28)將舉辦本屆活動重頭戲-「台灣大力士5 AS ONE對抗賽」，競賽結合了現今健身社群主流訓練項目與 TaiSPO展覽特色，以團體賽方式進行「誠實鬥沙包」(雙人蟲袋弓箭步行走與沙袋後拋）、「車軸槓同步推舉」與「划船機團體戰」等三大挑戰，每隊3男2女共5位選手，考驗選手心肺、最大肌力與肌耐力的三項體能項目，以團隊精神拚出最強運動表現，更多精彩活動請至展覽官網活動專區查詢。

2025年「台灣國際運動及健身展」於3月26日至29日在南港展覽館2館，同期展出台北國際自行車展，歡迎把握時間參觀大健康運動產業年度盛會，展期四天相關業者可持預登QR Code掃描入場，展期第三、四天一般民眾可購票入場，更多資訊可參考展覽官網www.taispo.com.tw。