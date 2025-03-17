洪士琪出任台灣盧森堡經濟合作委員會主席　為雙邊合作開啟新契機

▲右二新壽副董洪士琪出任台灣盧森堡經濟合作委員會主席。（圖／新光金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

中華民國國際經濟合作協會（簡稱國經協會）與盧森堡商會（Luxembourg Chamber of Commerce）於今（17）日舉行的「第15屆臺盧(森堡)經濟合作會議」會議中臺盧雙方簽署聯合聲明，並以「ICT與數據驅動經濟」為主題進行交流。新壽副董事長洪士琪以台盧(森堡)經濟合作委員會主席的身份出席並致詞表示，台灣與盧森堡長期致力於經貿交流，建立了牢固的合作夥伴關係與堅實的平台，透過本次雙方簽署的聯合聲明與會議交流，將為雙方在AI急速發展的時代與數位轉型上取得創新的想法與建設性的交流和回饋。

臺盧(森堡)經濟合作會議此次會議聚焦於「ICT及數據驅動經濟」，深入探討資通訊科技及數據產業如何切入其他領域，提供企業及廠商創新的支持服務，並協助其數位轉型發展。與會者包含甫接任台盧(森堡)經濟合作委員會主席的洪士琪、盧森堡Compagnie Luxembourgeoise de Financement de Commerce (CLFC)執行長Mr. Robert Goeres、國經協會呂桔誠理事長，經濟部國貿署副署長胡啟娟、盧森堡台北辦事處處長高福德（Mr. Lex Kaufhold），同時有近百位產官學研界代表參與，為臺盧雙邊合作見證新契機的開啟。

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會議中，呂桔誠表示，中華民國國際經濟合作協會長期推動跨國經濟合作，其使命是促進創新想法的交流，開發業界領先的專業知識，建立台灣與國際社會的戰略夥伴關係，目標是幫助政府官員和商界領袖能與國際相互了解從而加強經濟、金融、科技、能源以及教育和文化等領域的交流與聯繫，相信透過今天的會議，將促使盧森堡與台灣在各產業的發展之間建立更牢固、更持久的友誼。

呂桔誠表示，洪士琪是一位有遠見的領導者，擁有國際背景和深厚的公司治理專業知識，在各行業都有豐富的經驗，包括科技、金融和零售，在他的領導和指導下，將使台灣與盧森堡之間的關係進一步發展與加強。

此外，胡啟娟也指出，我國政府一直積極協助台灣中小企業在歐洲的擴張，透過與盧森堡簽署各種合作協議和備忘錄，將為雙方創造有利的商業合作與人才交流的環境，並進一步加強兩國的經貿夥伴關係，此次的會議交流，有助於雙方在AI技術發展與推動數位創新上，拓展更多的合作機會，共同創造一個更具彈性和競爭力的工業環境，為產業創新和經濟成長注入新動能。

