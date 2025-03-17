盛弘去年EPS 1.53元　董事會通過配發股利1元

▲盛弘醫藥董事長楊弘仁。（圖／盛弘提供）

記者高兆麟／綜合報導

盛弘醫藥（8403）2024年營收成長11.68％達43.26億元；營業利益1.78億元，成長49.87％；歸屬母公司稅後淨利2億元，成長60.65％，每股稅後淨利（EPS）1.53元。董事會同時通過113（2024）年度盈餘分配案，將配發現金股利0.5元、股票股利0.5元，合計配發1元股利。躍獅健康、敏盛智慧健康管理中心、智醫康寓等近年重點業務的投資效益逐漸顯現，將是集團今年獲利繼續攀升的重要助力。

躍獅健康與藥師公會全聯會2024年初合作成立的「好鄰居藥業聯盟」平台，提供獨立型社區藥局聯合採購服務廣受歡迎，短短一年內，會員成長至近千家，營業額增加5億元。今年「好鄰居藥業聯盟」乘勝追擊，除與敏盛醫院體系統一採購藥品外，將供藥服務擴展至診所體系，透過盛弘集團旗下方鼎資訊以及策略聯盟夥伴耀聖資訊電子病歷平台，提供近4千家診所藥品聯合採購服務，進一步擴大服務規模。

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今年是敏盛醫療體系創建50周年，集團推動一系列員工福利方案，打造符合ESG世代促進員工身心健康的企業環境。本月起提供具有特色的員工餐食，天天主題日以及名店快閃的午、晚餐菜單規劃，每天以不同主題輪流更換菜單，並提供葷、素餐食，還有每天的早餐供應與假日主題套餐。員工福利餐專案除了提升員工福利的主要目的之外，也是為員工食安把關、減少員工外點餐量及垃圾減量，同時支持餐飲事業部經營敏盛健康廚房。員工福利餐專案每月由公司補助一半費用，員工可透過APP訂餐預訂未來二周餐食，有效提高用餐彈性。