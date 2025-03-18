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中資繞道承接信用卡系統挨罰217萬　國泰世華銀：終止合作

▲▼ 國泰世華銀行 。（圖／記者項瀚攝）

▲國泰世華銀行外觀資料照。（圖／記者項瀚攝）

記者巫彩蓮／台北報導

國泰金（2882）旗下國泰世華銀傳出信用卡協力廠商「新加坡商認和科技」涉中資，今（18）日遭經濟部長郭智輝證實涉案廠商已罰217萬，市場憂慮卡友個資可能外流，國泰世華銀在向外說明無此疑慮後，今再發聲明稿證實已提前中斷與認知科技合作，且無資訊外洩疑慮。

立法院會今對行政院院長卓榮泰施政方針及施政報告繼續質詢。立委林楚茵指出，近期一家表面註冊於新加坡的公司，實際由中國財政部屬下機構持股控制，企圖進入台灣信用卡核心技術領域；中資企業透過層層控股，試圖滲透台灣金融核心系統，影響信用卡與壽險產業等金融行業，恐成資安重大漏洞，並要求金管會、經濟部及數位部加強審查機制，防堵紅色供應鏈入侵，確保國家金融安全。

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經濟部長郭智輝證實，經調查該企業具中資背景，已依「兩岸人民關係條例」對爭議科技公司開罰新台幣217萬元，但仍暴露出現行金融監理制度的漏洞。金管會主委彭金隆也表示，已要求金融業者針對資通安全加強監管，並對高風險供應商進行更嚴格的審查。

以下是國泰世華銀信用卡核心現代化專案媒體報導事件說明：

就本行與新加坡商認和科技就信用卡核心現代化系統建置專案簽訂合約案，再說明如下：

為消除社會大眾的可能疑慮，本行經審慎評估後，前已於2月24日依約通知認和科技提前終止契約關係，且本行迄今均未使用認和科技提供之系統；另，本行亦委請中華資安國際股份有限公司就認和科技交付之原始碼進行檢測，該公司於3月14日出具報告顯示檢測結果確認：無可疑的後門、惡意網路連線、加密或混淆等內容，並無資訊外洩之虞。

本行將持續提供最安全、穩健的金融服務，俾充分保障客戶的權益。

感謝社會各界的關注與支持！

關鍵字： 國泰世華銀信用卡中資疑慮資訊安全合作中斷

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