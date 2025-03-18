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玉山金砸27.62億現金　併購保德信投信

▲▼玉山金併保德信。（圖／記者巫彩蓮攝）

▲玉山金斥資27.62億元，併購保德信投信。

記者巫彩蓮／台北報導

玉山金（2884）董事會於今(18)日通過一項長期股權投資案，玉山金取得美國保德信金融集團（紐約證券交易所代碼：PRU）所持有其旗下保德信證券投資信託股份有限公司（下稱「保德信投信」）全部91.2%的股權，投資金額約為27.62億元。此項投資案尚需經主管機關審議核可並成就相關股權交割慣例條件後方可生效。

玉山金總經理陳茂欽指出，保德信投信成立於1992年，2000年加入美國保德信金融集團旗下的全球資產管理業務─保德信全球投資管理（PGIM）。截至2024年底，保德信投信管理資產總值（AUM）約1,608億元，經營基金發行、境外基金總代理及全委代操等業務，發行國內基金30檔、AUM 754億元，全委代操25件、AUM 853億元，規模與績效俱佳，近期成功發行首檔被動式臺股ETF基金─PGIM保德信臺灣市值動能50 ETF，增加產品及服務的多樣性。

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玉山長期重視人才培育，人才是企業經營的先行指標也是關鍵指標。玉山承諾保障保德信投信員工工作權，並將持續發展各項投信業務，共同邁向玉山的願景。

玉山金控表示，因應臺灣金融市場進入金控2.0，玉山金除了有機成長策略外，也透過策略聯盟或審慎併購來強化玉山競爭地位，玉山與保德信投信擁有共同的理念與願景，都是以顧客為核心、滿足顧客需求、提供顧客優質且多元金融商品及服務。本次長期股權投資將讓玉山金融版圖更為完整，深化在臺灣資產管理業務的發展，並響應政府發展亞洲資產管理中心的政策。

透過本長期股權投資案將有助於玉山在證券市場研究、商品設計及專業服務的提升，擴大業務銷售與服務動能，增強顧客滿意與體驗，未來玉山將善用銀行、證券與資產管理等資源，積極發展各項境內外基金、主被動式ETF以及私募股權基金等商品，提升在金融市場的競爭力，促進資產管理規模的持續成長，發揮金控、銀行、創投、證券、投信及投顧產業價值與綜效。
 

關鍵字： 玉山金保德信投信金融市場股權投資資產管理

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