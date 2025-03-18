玉山金難100%吞保德信　揭土銀竟是原始股東

▲玉山金併保德信投信。（圖／記者巫彩蓮攝）

記者陳瑩欣／台北報導

玉山金(2884)總經理陳茂欽今（18）日大器宣告捧上27.62億元「全現金」買下美商保德信投信在91.2%股權，一度笑喊「壯山運動」，金融圈也意外發現保德信投信的原始股東成員中，竟有財政部100%持股的土地銀行。

保德信投信成立於1992年，前身為元富投信，2000年加入保德信金融集團，2001年更名為保德信元富投信，於2004年再次正式更名為保德信投信。

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陳茂欽指出，保德信公司一共有7個股東，另有金融機構與5個自然人股東，1992年元富證券投資新設投信時，當年財政部規定投信公司成立，股東結構中要有一家金融機構，所以由這家金融機構擔任股東。

財政部官股資料，首批新投信設立時多由券商發起，元富證券是其中之一，但 由於證券市場法人投資比率偏低，政府為穩定股市，有意提高法人機構所占比率，土銀因此參與投資，持有保德信投信8.77%股權。

至於全現金收購股權的方式，陳茂欽指出，併購案由玉山金帳上現金或短期商業本票支應，不影響股利發放，未來併購策略，不論有機成長、策略聯盟、謹慎併購都會評估，「有好對象玉山金就會主動出擊」陳茂欽指出，不論是壽險或證券，都會考慮，但目前沒有明確對象。

陳茂欽指出，這是長期股權收購案，要經主管機關審查核可以後交割，會在最短時間內送件，通過後就會交割，目前沒有明確的時間點，「愈快愈好，尊重主管機關審查」。