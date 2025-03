黃仁勳開講輝達大跌逾3%　華爾街2因素不買單

▲NVIDIA執行長黃仁勳。(圖/記者湯興漢攝)

記者高兆麟/綜合報導

輝達(NVIDIA) 本周舉辦 GTC 2025 技術大會,執行長黃仁勳在台灣時間今(19)日凌晨發表長達2個多小時演說,但華爾街反應冷淡,輝達股價走跌, 《MarketWatch》 認為,華爾街反應平淡可能跟兩件事有關,即 NVIDIA 未來許多重大機會不會在短時間內轉化為主要營收來源,再來是演講內容符合市場之前預期。

輝達股價在本周GTC召開連走跌2天,今日在黃仁勳演講結束股價以下跌3.4%、 115.43 美元作收,且盤後續跌。

Lopez Research 創辦人、科技產業分析師 Maribel Lopez 表示,黃仁勳所說的事情「早已說過」;Lopez告訴《MarketWatch》,「a rabbit out of the hat」(把兔子從帽子里拉出來、意指沒有什麼讓人們感到驚奇的事情)。

報導稱,市場希望輝達在 GTC 能提供新營收來源,作為回報,但黃仁勳主要是提到機器人和量子運算等領域,這些都需要時間才能帶來回報。

Lopez 指出,量子運算仍然不會是任何人的短期營收來源,雖然機器人是個比較主流的領域,但看起來不是主要的短期銷售動力,其規模也不會像 NVIDIA 核心晶片業務那麼快。

Jefferies 分析師 Blayne Curtis 說,他期待 NVIDIA 提供更多具體證據,證明公司具備擴大整體可服務市場(TAM)的潛力,並展現在總持有成本(TCO)上的優勢。不過,他也強調,「顯而易見的是,NVIDIA 在軟硬體及垂直市場的規模與實力仍相當堅強。

黃仁勳在演說中詳細介紹公司的產品路線圖時表示,目前公司大約每 12 到 18 個月就會推出一款新產品,下一代平台 Vera Rubin 預計將於 2026 年下半年推出,緊隨其後的是 2027 年下半年推出的 Vera Rubin Ultra,這是一個更龐大的系統,其性能將是 Grace Blackwell 的 14.4 倍,並擁有 576 個 GPU。

Curtis在給客戶報告中寫著,輝達更新後的路線圖確實表明,Rubin 在 2026 年只會進行增量更新,而 Rubin Ultra 將在 2027 年實現更有意義的飛躍。