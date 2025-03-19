市值型ETF上市首日破發！　009802僅1小時衝逾12萬大量居成交王

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

富邦旗艦50 ETF（009802）於今（19）日以10.03元正式掛牌上市，受到大盤走低的影響，早盤跟著下挫，最低來到9.99元，暫時跌破掛牌價，交易1個小時，衝逾12萬大量居成交王。

009802主要追蹤的臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數，選股邏輯就是因為大型股行情的股價延續性較強，而不需要頻繁地換股，只需要選擇2月與8月的強勢股，在3月與9月進場換股，且每次換股不超過24檔，在降低周轉的情況下，抓住強勢股的上漲動力，讓動能策略成為投資組合長期的最佳助力。

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檢視整體美國經濟基本面，儘管公布的經濟數據好壞參半，但S&P500的企業獲利穩定成長，預計今年有10%的年增率，經濟暫無衰退風險；然而，美國政府的政策亂流持續攪亂著市場投資人的心緒，市場的不穩定狀況反而形塑出穩定的投資行為，從資金持續轉入債券以及相關避險資產即可見端倪。

富邦投信投資策略師徐翊達預期，今年的股市會與2018年川普首次上任時較為相似，當時川普首次加徵關稅以致市場震盪劇烈，股價表現較弱，但隨著企業獲利穩定成長，中長線趨勢轉正向上，畢竟川普的政策都是以美國利益為優先。

富邦投信表示，今年的市場陣痛期仍會持續，股市的佈局難度明顯增加，徐翊達建議投資人應回歸投資初衷，以長期增值為考量，配置上側重於能攻守兼備的資產，以市值型產品為核心配置，有效提升高穩定及低波動，來建構長期穩健領航的投資組合。

台灣旗艦動能50指數3月份最新前10大成分股分別為：聯發科（2454）16.02% 聯電（2330）4.44%、富邦金（2881）5.64%、華碩（2357）4.35%、中信金（2891）5.33%、國泰金（2882）4.26%、台達電（2308）5.13%、元大金（2885）3.29%、長榮（2603）4.45%、玉山金（2884）3.07%。