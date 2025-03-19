海外ETF熱度升溫！00757、00830規模雙雙衝高　法人聚焦輝達效應

▲黃仁勳在輝達最新的GTC大會上進行發表 。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

輝達執行長黃仁勳今（19）日凌晨於GTC會中發表演講，穩定市場對AI及半導體產業前景的信心，聚焦美國大型科技股統一FANG+（00757）、國泰費城半導體（00830）規模同創新高，輝達本周GTC 大會期間，各界除聚焦於執行長黃仁勳的演講外，還將關注多家企業將在展覽上推出的新產品、服務與技術，

坐擁十大科技巨頭持股的00757花6年多時間突破，成為規模最快速登上500億元的海外股票型ETF，今年以來大增3.16萬人，推升受益人數突破9萬人，創下歷史新高，10檔成分股全是AI趨勢浪頭上的龍頭股，包括全球市值王蘋果、GPU晶片王輝達，四大CSP雲端供應商微軟、亞馬遜、GOOGLE、META。

[廣告]請繼續往下閱讀...

00830為全台唯一追蹤費半指數的ETF近日交投熱絡，昨（18）日基金最新規模1突破400億元，今年以來成長23%，受益人數已達9.2萬人，成為科技型ETF佼佼者。

00830基金經理人李翰林表示，全球投資人翹首以盼的黃仁勳演講沒讓市場失望，除了打消原先市場擔憂CSP業者資本支出下滑，今年甚至在更高階的Blackwell架構晶片的購買量達360萬塊，需求是過往的3倍，除了更具體地給出未來各世代晶片產品的藍圖外，也聚焦在AI未來各種應用場景下晶片在其中扮演的重要角色。

00757基金經理人林良一表示，近期美股投資氛圍受到政策影響，波動度大增，無論是AI發展必備的高端處理器、應用面的軟體服務、雲端及資安等領域都是領頭企業，將AI概念與核心業務重疊，更讓這些大型科技股營運如虎添翼，本周輝達GTC 大會登場，各界聚焦新產品、服務與技術，並重新提振跌深的AI族群投資信心。