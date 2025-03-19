央行利率「鷹式暫停」！　彭博：水電雙漲與川普不確定飄升息雜音

▲中央銀行總裁楊金龍貨幣政策「鷹式暫停」呼聲高。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

中央銀行即將在明（20）日召開理監事會議決定利率走向，外媒指出，在水電費用、台鐵票價喊漲下，國內通膨壓力提高，貨幣政策欲鬆不易，但美國總統川普祭出關稅戰與聯準會（Fed）降息，牽制央行貨幣決策動向，利率決策會議交出「鷹式暫停」的答案呼聲最高。

《彭博社》報導，台灣面對通膨降溫緩慢與經濟尚具韌性的經濟調件下，降息預期進⼀步延後，市場甚至出現今年內重啟升息的雜音。

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根據彭博季度調查的預估中值顯⽰，受訪經濟學家⼀致預估明日央行理監事會議將維持重貼現率不變在2%。

市場普遍預期央行將在明（2026）年第3季開始降息，較上次調查的2026年第1季降息延後，且有兩位受訪者預估今年第2季將重啟升息。

報導解讀，自2022年開啟走走停停的升息循環以來，台灣是全球少數尚未進入降息的經濟體。隨著新興AI需求給予科技出口導向經濟新的動能，房租、外⾷與電價等因素使台灣打破低通膨結構，加上為了打壓過熱房市，均使得台灣貨幣政策欲鬆不易。

根據彭博最新調查的預測中值，今年通膨率從前⼀次預測的1.8%略升⾄1.9%，2026年則估1.7%；對於2025年經濟成⻑預估從2.8%調升⾄3%，2026年則為2.6%，顯⽰台灣經濟仍具韌性，亦符合央行總裁楊金龍所稱大體上應該是CPI成⻑率在1.5%以下才會降息。

擁有「Mr. Surprise」稱號的楊金龍，亦是令市場對於央行政策未能消除雜音的原因之⼀。台灣央行在2024年3⽉為了電價調漲⽽意外重啟升息，⽽緊接著兩季則配合房市信貸緊縮⽽調升存準率。

不過，楊金龍上周在立法院的談話淡化潛在通膨的隱憂。他表⽰，雖然電價調漲有可能令今年通膨預估上修⾄2%以上，但也要考慮有長期下降的趨勢。對於利率政策調整因素，他並多次提到川普2.0不確定性對全球經濟金融影響。

元富投顧經濟分析師許芷雁回應《彭博社》採訪時表示，央行這次理監事會議「應該還是偏鷹的不動」，因為美國的經濟壓⼒還沒有擴散到全球。

許芷雁認為，台灣本土的通膨壓力比較大，水電費與台鐵票價將令央⾏本次會議的焦點仍在如何抗通膨。⾄於台灣6⽉會否升息，關鍵在於美國的氣圍，且若聯準會降息，台灣很難逆向而行。