新一輪川普關稅戰箭在弦上！BBB級債券ETF年配6% 　成避險新寵

▲4月美國總統川普恐怕祭出新一輪關稅戰。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

根據外電報導，川普新一輪對等關稅戰，恐在4/2全面實施，將造成全球貿易緊張局勢進一步升級，市場資金再度出逃美股，湧入投資級債券避險，券商財富管理主管表示，今年來資金棄股買債現象明顯，不少主打BBB等級的月配息債券ETF安全兼顧收益，3、4月除息投等債ETF月配息表現，就有5檔年配率逾6%，具有高人氣吸金表現，建議債券投資人可分批佈局。

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根據CMoney統計，向來訴求穩健收益的投等債ETF，今年以來整體年化配息率表現穩健，以4月將除息的投等債ETF來看，新光BBB投等債20+(00970B)、統一ESG投等債15+(00966B)兩檔已於3/18率先公告每單位配發金額，分別為0.053元及0.068元，換算00970B的年化配息率有6.33%、00966B亦有5.47%。

至於3月已完成除息的投等債ETF中，元大優息投等債（00968B）、兆豐US優選投等債（00957B）、群益ESG投等債20+（00937B）以及大華投等美債15Y+（00959B）等，年化配息率也皆有逾6%的水準。

目前市場傳出，美國4/2新一輪「對等關稅」的國家名單將出爐，首波對象將擴大，除原有加拿大、墨西哥、中國外，其他國家都將收到一個關稅編號，代表未來將面臨被制裁的關稅水平，另外，還會針對汽車、半導體和製藥等數個行業，加徵25%不等的關稅，等於美國關稅政策擴大影響範圍，再度讓全球風險性資產波動持續，現階段美國投等債ETF將持續吸金，因為根據Morgan Stanley統計，2024年美國投等債ETF共吸金750億美元，2025年截至3月的淨流入金額又創下歷史新高，預估這股買債熱潮，到今年4月份仍會持續熱絡。

ETF投資達人指出，近期國際地緣政治紛擾不斷，加上川普最新關稅戰恐升級擴大國家及產業對象，已造成全球股市資金持續流入債市，由於是川普關稅政策具高度不確定，錢進債市資金預料將優先轉向訴求高殖利率、高票息率或年化配息率表現較佳的投等債ETF相關商品避險。