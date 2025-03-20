ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

詐騙集團假冒航偉投資名義詐財　主謀尚未落網航偉提醒民眾注意

▲假投資-詐欺簡訊犯罪示意圖。（圖／取自警政署官網）

▲假投資-詐欺簡訊犯罪示意圖。（圖／取自警政署官網）

記者張佩芬／台北報導

詐騙集團在去年年中以航偉投資控股股份有限公司(下稱航偉投資)名義成立航偉投控LINE帳號、投資APP，還偽造印章及工作證，使民眾誤以為航偉投資有進行招攬投資工作，進而交付現金予假冒的營業員，航偉投資去年7月看到偽造的資料後，隨即向警方報案，發布澄清聲明稿並配合檢警偵辦，也向各網站檢舉不實廣告，但至今僅抓到車手未逮獲主謀，公司呼籲社會大眾小心受騙。

航偉投資指出，詐騙集團在Facebook或社群軟體刊登不實投資廣告，誘使民眾加入詐騙集團Line群組，在Line群組中有不同分工，假冒名人(如入交昭一郎、知名證券投資顧問)以教學名義鼓吹投資、照片貌美的助教每日噓寒問暖、其他學員附和投資老師並貼出現金或名牌包照片展現自己獲利甚多，再利用假投資公司APP及客服帳號。

[廣告]請繼續往下閱讀...

待民眾加入後，該APP會顯示民眾以低價抽中股票有高額獲利，並要求民眾交付現金，由車手取款，車手會提出假造的工作證、合約和收據取信民眾。

等到民眾想要取回資金時，詐騙集團謊稱需先繳納手續費、稅金，並以話術拖延不願退款。若民眾在群組中反應遭詐騙，則會被踢出群組，甚至有成員假冒律師謊稱協助，實質繼續進行詐騙。

由於LINE因管理部門在國外、檢舉程序困難，至今仍未關閉群組和假官方帳號，導致持續有民眾受騙、檢警難以防堵。經過近半年來警方偵辦，部份地方法院已對車手處以偽造文書或詐欺罪判決，但詐騙集團主謀仍尚未抓獲。

去年年中至今，累計有數十名民眾陸續到航偉投資公司詢問投資遭詐事宜，民眾多為中高年齡、各行各業都有，且不乏高知識份子。

航偉投資指出，詐騙手段日新月異，詐騙集團還利用AI技術假造名人製作影片、進行視訊通話，假造的投資APP也如同市面上常見的證券APP，以假亂真的情形下難以辨別，呼籲民眾投資前應先多方查證、循正常投資管道、不要私下以金錢交易。

關鍵字： 詐騙集團假冒航偉投資詐財主謀未落網民眾注意

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

林心如關注剴剴案：還家長公道　談黃子佼「傷害小孩零容忍」

推薦閱讀

裕民法說會後有法人估今年供需不佳　裕民：已在好轉、下半年估會更好

裕民法說會後有法人估今年供需不佳　裕民：已在好轉、下半年估會更好

裕民航運(2606)昨(18)日應邀參加華南永昌證券舉辦的法人說明會，有法人會後的評析，認為今年散裝船運的供需不佳，並表示俄烏停戰重建商機有限，但裕民高階指出，今年市場表現不佳是前兩個月，目前已逐漸回升，第四季西非幾內亞鐵礦石開始量產估計會更好；烏克蘭重建除了歐洲，還需要其他地區原物料供給，只是要看時間點與重建進度。

2025-03-19 21:21
台電遭疑圖利雲豹能源等4業者　董座喊冤：8成光電都賣給民間

台電遭疑圖利雲豹能源等4業者　董座喊冤：8成光電都賣給民間

台電財務持續虧損，主因是電價未跟著燃料漲、核電無法使用，只能以躉購費率買綠電，但卻被質疑圖利光電業者；台電董事長曾文生今（19）日說明，雲豹能源（6869）等4大能源公司有8成的光電都是賣給民間，代表民間的需求明顯存在。

2025-03-19 20:21
德翔海運與六家船公司合開中韓-墨西哥航線　四月底開航

德翔海運與六家船公司合開中韓-墨西哥航線　四月底開航

德翔海運證實，該公司與六家亞洲籍船公司合作，將共同開闢青島、上海、釜山-墨西哥的曼薩尼約港(Manzanillo)，每家公司各派1艘2500-3000箱(20呎櫃)貨櫃船航行，預計4月30日正式開航。

2025-03-19 19:08
千家上市公司靠88家半導體撐！　證交所：貢獻台股市值45％

千家上市公司靠88家半導體撐！　證交所：貢獻台股市值45％

臺灣作為全球半導體產業供應鏈核心，2024年產業產值首度突破5兆元大關，2025年更有望超越6兆元，且在證交所上市的1,039家公司中，半導體家數僅88家，卻貢獻高達45%的市值。

2025-03-19 19:03
外資賣超台股341億！鴻海殺最兇　5檔老AI股砍進前十

外資賣超台股341億！鴻海殺最兇　5檔老AI股砍進前十

輝達GTC大會登場利多鈍化，大型科技股台積電（2330）、鴻海（2317）未能組織有效攻勢，今（19）日台股22000點再度失守，終場以21960.83點作，下跌 310.84 點或 1.4%，外資賣壓340億元，調節前10大個股，AI就占了5檔分別：鴻海、緯創（3231）、仁寶（2324）、台積電、廣達（2382）。

2025-03-19 18:28
2000億撥補遭封殺　台電喊「不公道」盼勿拿不用核電當理由

2000億撥補遭封殺　台電喊「不公道」盼勿拿不用核電當理由

台電財務狀況持續虧損，加上千億撥補預算遭到封殺，外界預期電價調漲在即，台電董事長曾文生今（19）日指出，財務虧損原因之一還有核電廠停機，造成台電收入少了466億元，在野黨不讓核二廠運轉，又下令封殺台電2000億元撥補預算，這樣的指控太不公道。

2025-03-19 18:25
中信金借券放空異常飆升　並列上市櫃23檔注意股

中信金借券放空異常飆升　並列上市櫃23檔注意股

中信金（2891）金融整併消息再起，今（19）日公司雖未評論，但卻因近期市場借券放空交易量異常飆升，並列上市櫃公司23檔注意股。

2025-03-19 18:17
台電去年虧411億　董座：依韓國電價「會賺1539億元」

台電去年虧411億　董座：依韓國電價「會賺1539億元」

台電財務狀況持續虧損，國內電價4月喊漲，整體平均漲幅上看6％，台電董事長曾文生今（19）日分析台電虧損狀況，指出韓國的電價是很重要的比較對象，台電是因為電價沒有合理反映成本，才會造成虧損，電價也沒有跟著燃料價格上漲，且台灣電價目前仍低於韓國，若用韓國電價來算，去年台電不會虧損411億元，反而會賺1539億元。

2025-03-19 17:52
輝達GTC發表矽光子網路產品　郭明錤點台積電等3家台廠有望受惠

輝達GTC發表矽光子網路產品　郭明錤點台積電等3家台廠有望受惠

知名分析師郭明錤今日發文表示，NVIDIA預計在GTC 2025宣布採用CPO之Spectrum-X與Quantum-X，這已是市場共識，預期NVIDIA或將提供更多細節並強化此共識，更點名三大台廠有望從中受惠，分別為台積電、鴻海及負責測試的宜特。

2025-03-19 17:05
新一輪川普關稅戰箭在弦上！BBB級債券ETF年配6%　成避險新寵

新一輪川普關稅戰箭在弦上！BBB級債券ETF年配6%　成避險新寵

根據外電報導，川普新一輪對等關稅戰，恐在4/2全面實施，將造成全球貿易緊張局勢進一步升級，市場資金再度出逃美股，湧入投資級債券避險，券商財富管理主管表示，今年來資金棄股買債現象明顯，不少主打BBB等級的月配息債券ETF安全兼顧收益，3、4月除息投等債ETF月配息表現，就有5檔年配率逾6%，具有高人氣吸金表現，建議債券投資人可分批佈局。

2025-03-19 16:25

讀者迴響

熱門新聞

不怕被AI取代！「這7大職業」未來是鐵飯碗

黃仁勳欽點！　「最純機器人股」曝光

輝達股價跌一成「員工不關心」　資深工程師曝內情

台電遭疑圖利雲豹能源等4業者　董座喊冤：8成光電都賣給民間

即／大樂透1.94億一注獨得　桃園誕生新億萬富翁

政府曾經想賣掉的陽明　疫前25年共虧損215.6億、近5年賺4267.91億

「月薪10萬太少」想辭掉台積電作業員　改做1職業

台電去年虧411億　董座：依韓國電價「會賺1539億元」

紅海局勢丕變　達飛航行紅海貨櫃船緊急改繞航

玉山金難100%吞保德信　揭土銀竟是原始股東

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了

乘客手被 #公車門 夾住猛拖50米 民眾攔車救人！驚悚畫面曝

網紅烏鴉、北盜黑金城　法院外大亂鬥...攔車、噴辣椒水

#剴剴案 開庭！ #惡保母 姊妹現身

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366