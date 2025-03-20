詐騙集團假冒航偉投資名義詐財　主謀尚未落網航偉提醒民眾注意

▲假投資-詐欺簡訊犯罪示意圖。（圖／取自警政署官網）

記者張佩芬／台北報導

詐騙集團在去年年中以航偉投資控股股份有限公司(下稱航偉投資)名義成立航偉投控LINE帳號、投資APP，還偽造印章及工作證，使民眾誤以為航偉投資有進行招攬投資工作，進而交付現金予假冒的營業員，航偉投資去年7月看到偽造的資料後，隨即向警方報案，發布澄清聲明稿並配合檢警偵辦，也向各網站檢舉不實廣告，但至今僅抓到車手未逮獲主謀，公司呼籲社會大眾小心受騙。

航偉投資指出，詐騙集團在Facebook或社群軟體刊登不實投資廣告，誘使民眾加入詐騙集團Line群組，在Line群組中有不同分工，假冒名人(如入交昭一郎、知名證券投資顧問)以教學名義鼓吹投資、照片貌美的助教每日噓寒問暖、其他學員附和投資老師並貼出現金或名牌包照片展現自己獲利甚多，再利用假投資公司APP及客服帳號。

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待民眾加入後，該APP會顯示民眾以低價抽中股票有高額獲利，並要求民眾交付現金，由車手取款，車手會提出假造的工作證、合約和收據取信民眾。

等到民眾想要取回資金時，詐騙集團謊稱需先繳納手續費、稅金，並以話術拖延不願退款。若民眾在群組中反應遭詐騙，則會被踢出群組，甚至有成員假冒律師謊稱協助，實質繼續進行詐騙。

由於LINE因管理部門在國外、檢舉程序困難，至今仍未關閉群組和假官方帳號，導致持續有民眾受騙、檢警難以防堵。經過近半年來警方偵辦，部份地方法院已對車手處以偽造文書或詐欺罪判決，但詐騙集團主謀仍尚未抓獲。

去年年中至今，累計有數十名民眾陸續到航偉投資公司詢問投資遭詐事宜，民眾多為中高年齡、各行各業都有，且不乏高知識份子。



航偉投資指出，詐騙手段日新月異，詐騙集團還利用AI技術假造名人製作影片、進行視訊通話，假造的投資APP也如同市面上常見的證券APP，以假亂真的情形下難以辨別，呼籲民眾投資前應先多方查證、循正常投資管道、不要私下以金錢交易。