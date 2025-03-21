不怕匯價變貴！赴日嗶電支「直接扣日圓」　玉山Wallet搶先推

▲日圓示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

國人熱衷赴日旅遊，趁近年日圓匯價變便宜時，囤了滿手日圓，除了雙幣卡，刷卡直接扣日圓外，玉山銀也正式推出「日幣直接付」服務，使用玉山Wallet於日本PayPay通路消費付款時，可直接連結玉山外幣活期存款帳戶扣日圓，這樣就不怕日圓變貴了，這也是第一家推出此服務的電子支付業者。

由於市場預估日本央行（日本銀行）今年內將持續升息，日圓匯價走強，兌美元匯價年初走貶至158價位，惟一路升值，本（3）月初一度走強至146價位。

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10萬台幣在今年1月7日以台銀掛牌價「0.2113」可換到47萬3260日圓，但若是與3月11日掛牌價「0.2274」匯價相較，只能換43萬9753日圓，二個月少換3萬3507日圓。

銀行主管指出，如果赴日旅遊，鎖住便宜日圓，可以申辦雙幣信用卡，幣卡優勢就是「刷日圓也扣日圓」，趁日圓便宜時趕快兌換，存在外幣帳戶，在日本刷雙幣卡就用存在外幣帳戶日圓繳卡費，這樣就不用擔心匯差。

玉山銀行正式公告旗下支付App玉山Wallet推出「日幣直接付」服務，提供使用玉山Wallet於日本消費付款時，可直接連結您的玉山外幣活期存款帳戶扣日圓付款，同樣不用日圓匯價變貴。

