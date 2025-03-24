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中信金、玉山金搶親　保德信投信出售原因曝光

保德信賣掉人壽後，投信資產也大幅瘦身。（保德信投信提供）

▲保德信賣掉人壽後，投信資產也大幅瘦身。（保德信投信提供）

圖文／鏡週刊

其實，玉山金原本旗下有玉山投信，2008年，玉山金為專注銀行發展，選擇將玉山投信出售給施羅德投信後，玉山金就沒有跨足投信業務，董座黃男州就曾說，「我賣掉玉山投信，應該再買回來。」

「當時與現今的考量點不太一樣，現在進入投信，期待未來能結合銀行、證券發揮綜效，玉山金第4個10年發展策略就是壯大版圖，完整證券生態圈，補足投信，不僅讓玉山金融版圖更為完整，也能深化在台灣資產管理業務的發展，並響應政府發展亞洲資產管理中心政策。」玉山金總經理陳茂欽解釋。玉山金資深協理林俊佑補充說，希望透過投信讓客戶擁有一站式服務。

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台股近年表現亮眼，市值更一舉突破70兆元大關，證券市場也是一片活絡，ETF更成為投資市場顯學，「現在ETF吸金能力強勁，自然也帶動國內投信資產管理規模成長，推動投信地位攀升。」一名證券業高層點明。

據碁石智庫研究部統計，截至去年底，台灣境內外基金總規模達14兆元，續創歷史新高，較前年底的10.6兆元，淨增加近3.5兆元，年成長33％；其中又以ETF表現最亮眼，去年規模達6.4兆元，較前年底的3.9兆元，成長2.5兆元，年成長達64％，「隨著國內金融市場獲利模式轉變，玉山金自然得補足證券業版圖。」一名金融業高層直言。

去年超車玉山金的元大金，旗下元大投信穩居投信市場龍頭，整體發行基金規模超過2.1兆元，其中ETF（指數股票型基金）達1.9兆元，占整體基金規模逾9成，「元大金明顯仰賴ETF站穩市場龍頭，玉山金旗下並沒有投信業務，自然落後一大截。」一名投信業高層分析。


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關鍵字： 鏡週刊玉山金保德信投信

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