為川普投資美國！資誠揭5大投資陷阱　「不符稅務申報要求」居首

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

美國總統川普的關稅威脅及其不斷變化的貿易政策帶來的不確定性，正開始對世界經濟產生寒蟬效應。資誠會計師事務所今（24）日指出，許多台商正在考慮或已經開始對美國進行更大規模的投資。同時，也有許多台灣公司計劃或已經加入聯盟，在美國投資方面互相幫助，但投資美國有5大陷阱，台商出手前宜多做評估。

資誠美國業務負責人蘇宥人表示，進入美國市場不僅是業務上的決策，更涉及複雜的稅務考量，了解美國的稅務法規至關重要。不遵守美國稅法可能導致嚴重的罰款、額外的成本，甚至損害台商的聲譽。他指出，台商投資美國須避免五大稅務陷阱如下：

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一、不符稅務申報要求

投資美國公司最常見的錯誤之一是未能完全理解和遵守複雜的申報要求。雖然這些義務看似與美國國內公司相似，但外資企業(包含台商)需遵守額外的規則。例如，台商擁有的美國子公司必須提交Form 5472，以申報美國子公司與其台商母公司或關聯企業之間的交易。這不僅包括直接交易，如購買和銷售，還包括貸款、擔保和其他財務安排。未能提交Form 5472或提交錯誤可能導致25,000美元或更多的罰款。此外，台商擁有的美國子公司必須申報Form 1120，即美國子公司所得稅申報表，無論是否有收入。即使公司不盈利，也必須提交申報表。擁有美國分支機構的台商必須申報Form 1120-F，並且IRS可能會對分支機構向台商回的任何收益徵收30%分支利潤稅 (這種稅旨在模仿適用於支付給台商的美國股息的預扣稅)。忽視這些申報要求或錯過截止日期可能引發嚴重的罰款。在某些情況下，IRS可能不允許某些稅務扣除或抵免，增加台商的稅務負擔。

二、違反移轉訂價規則

對於與台灣母公司或關聯企業與美國子公司進行跨境交易，理解並遵守移轉訂價規則至關重要。移轉訂價是指在不同稅務管轄區之間的相關方之間的商品、服務和無形資產的訂價。根據美國稅法，台商擁有的美國子公司必須確保所有關聯企業間交易均以「公平交易」進行，即交易條款應類似於無關方之間達成的條款。未能遵守移轉訂價規則可能導致嚴重的罰款、審計和應稅收入的調整。許多台商低估美國移轉訂價規則的複雜性，未能記錄適當的訂價方法。沒有適當的文件，IRS可能調整企業的應稅收入，導致額外的稅務負擔和罰款。為避免這一陷阱，台商擁有的美國子公司應保持公司間交易的全面記錄，實施有據可查的移轉訂價政策，並諮詢稅務專業人士以確保遵守美國的移轉訂價法規，特別是對於在多個國家運營的台商來說更加重要。

三、忽視美國州稅

雖然美國聯邦稅是台商主要關注的問題，但美國州稅也可能帶來重大挑戰。每個州都有自己的稅法及法規，台商可能會不經意間忽視州特定的稅務義務。如果台商的美國子公司在美國銷售商品或服務，美國子公司可能需要徵收州級銷售稅。許多州有經濟聯繫法，即如果美國子公司在該州達到一定的銷售或交易門檻，美國子公司必須向客戶徵收和繳納銷售稅。即使美國子公司在某州沒有實體存在，經濟聯繫法仍可能適用。然而，美國子公司必須確定是否達到州所得稅義務的門檻，這可能取決於企業在哪裡進行活動或產生收入。各州還對美國子公司擁有的財產徵稅，包括不動產、設備和其他資產。未能遵守州稅義務可能導致罰款、利息，甚至喪失在該州經營的權利。為避免這一點，台商應諮詢美國稅務專家，以了解其特定的州級責任。

四、未正確預扣美國來源收入的稅款

美國子公司通常需要支付給台灣母公司的某些款項進行扣繳稅，包括股息、利息、特許權使用費和其他形式的收入。扣繳稅率根據收入類型和美國與台商公司所在國之間是否存在稅收協定而有所不同。美國公司支付給台灣母公司的股息需扣繳30%的稅，除非稅收協定降低稅率。支付給台灣母公司的利息和特許權使用費通常也需扣繳30%的稅。台灣目前與美國沒有租稅協定，但台灣與美國的類租稅協定目前正在等待美國參議院的批准，然而，如果台灣類租稅協定通過，則可以降低扣繳稅率。台商的美國子公司可能未能正確預扣美國來源收入的稅款，可能會導致IRS審計、罰款和利息。為避免這一點，台商公司應與美國稅務顧問合作，確保預扣正確的金額，提交適當的表格(如Form 1042-S)，並申請任何適用的稅收協定優惠。

五、忽視退出美國市場的潛在稅務後果

當台商決定退出美國市場或將美國稅後盈餘匯回台灣時，會涉及多面稅務考慮因素，包括退出稅及出售美國資產的稅務影響。如果台灣母公司決定清算美國子公司或轉移美國子公司之美國資產，可能觸發退出稅。這些稅可能適用於資產的出售、股份的轉讓或無形資產的跨境轉移。如果將利潤從美國轉移到台灣母公司，可能適用扣繳稅。忽視退出美國市場的潛在稅務後果可能導致意外的稅務負擔。台商必須提前計劃，考慮這些決策的稅務影響。

蘇宥人表示，如何因應複雜的美國稅務環境，對赴美投資的台商來說是一個重要議題。台商應了解並避免上述五大稅務陷阱，以減少稅務負擔，保持合規，並確保長期成功。強烈建議台商諮詢美國稅務專業人士，以確保遵守相關稅法和申報要求，並減少國際業務運營的風險。