快訊／美股三大指開盤跳漲！道瓊大漲400點　台積電ADR漲近1％

▲紐約證券交易所交易員。（資料照／路透）



記者王致凱／綜合報導

美股三大指數週二（22日）開盤大漲，道瓊工業指數（Dow Jones Industrial Average）跳漲約400點，漲幅約1％，另外標普500指數（S&P 500）開盤也上漲1％，那斯達克指數則上漲約1.1％。

開盤後半小時，道瓊工業指數已經上漲573點，漲幅達到1.5％，另外標普500指數上漲1.5％，那斯達克指數則上漲1.8％。其中特斯拉股價上漲3％，Netflix上漲4％，而臉書母公司Meta和亞馬遜也分別上漲1％和2％。另外，由於獲利高於預期，製造業巨頭3M股價大漲6％，領漲道瓊一眾藍籌股。台積電ADR漲幅則有超過1％。

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受美國總統川普抨擊聯準會主席鮑爾言論影響，美股前一交易日出現大幅下跌，道瓊指數前一交易日下跌超過970點，而標普500指數和納斯達克指數均下跌超過2％。

川普先前在自家社群平台Truth Social發文稱，如果聯準會不降息，經濟成長將會放緩，並且抨擊聯準會主席鮑爾是「大魯蛇」和「慢半拍先生」。川普先前還曾暗示要解僱鮑爾，導致市場不確定性增加。

此外，自川普宣布全面關稅措施以來，金融市場一直處於動盪期，自川普於4月2日首次公布關稅計畫以來，美股三大指數均下跌超過9％。綜合外媒分析認為，目前的關稅和經濟週期存在太多不確定性，白宮的政策只會給市場帶來更巨大的波動。